Есть ли у Twitter драйверы роста после отказа Маска от его покупки

Есть ли у Twitter драйверы роста после отказа Маска от его покупкиСудебная тяжба и неэффективный менеджмент будут давить на пока еще переоцененные акции убыточной соцсети
Акции Twitter упали в цене на 18%, с тех пор как стало известно, что сделка с Илоном Маском оказалась под угрозой. В конце апреля владелец Tesla сделал предложение соцсети выкупить ее акции по цене $54,2 за бумагу на общую сумму $44 млрд – компания должна была стать полностью частной. 8 июля миллиардер заявил об отказе от сделки из-за того, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.
По условиям сделки Маск должен купить акции Twitter по обозначенной в контракте цене в $54,2 за бумагу либо в случае разрыва соглашения ему придется выплатить соцсети $1 млрд компенсации. Но, как пишет CNN Business, Twitter намерен заставить миллиардера закрыть сделку через суд.
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