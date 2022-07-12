Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Есть ли у Twitter драйверы роста после отказа Маска от его покупки

Судебная тяжба и неэффективный менеджмент будут давить на пока еще переоцененные акции убыточной соцсети
Инга Сангалова
Когда Маск объявил о намерении купить Twitter почти три месяца назад, мир и финансовые рынки выглядели по-другому / Максим Стулов / Ведомости

Акции Twitter упали в цене на 18%, с тех пор как стало известно, что сделка с Илоном Маском оказалась под угрозой. В конце апреля владелец Tesla сделал предложение соцсети выкупить ее акции по цене $54,2 за бумагу на общую сумму $44 млрд – компания должна была стать полностью частной. 8 июля миллиардер заявил об отказе от сделки из-за того, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

По условиям сделки Маск должен купить акции Twitter по обозначенной в контракте цене в $54,2 за бумагу либо в случае разрыва соглашения ему придется выплатить соцсети $1 млрд компенсации. Но, как пишет CNN Business, Twitter намерен заставить миллиардера закрыть сделку через суд.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных