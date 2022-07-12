Есть ли у Twitter драйверы роста после отказа Маска от его покупки

Акции Twitter упали в цене на 18%, с тех пор как стало известно, что сделка с Илоном Маском оказалась под угрозой. В конце апреля владелец Tesla сделал предложение соцсети выкупить ее акции по цене $54,2 за бумагу на общую сумму $44 млрд – компания должна была стать полностью частной. 8 июля миллиардер заявил об отказе от сделки из-за того, что соцсеть не предоставила информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах.