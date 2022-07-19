Polymetal рассматривает продажу своих активов в России

Активы «Полиметалла» в Казахстане – проекты «Кызыл» в Восточно-Казахстанской области (месторождения Бакырчик и Большевик) и «Варваринское» в Костанайской области (Варваринское, Комаровское, Элеваторное и Восточно-Тарутинское месторождения). По данным компании за 2021 г., доказанные и вероятные запасы золота на принадлежащих ей месторождениях составляют 27,1 млн тройских унций, из которых на активы в Казахстане приходится 12,1 млн унций (45%). Доля казахстанских активов в суммарных запасах «Полиметалла» (с учетом серебра, меди, цинка и свинца 29,9 млн унций в золотом эквиваленте) составляет около 40%.