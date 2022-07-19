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Бизнес

Polymetal рассматривает продажу своих активов в России

Тем самым компания хочет нивелировать влияние антироссийских санкций
Василий Милькин
Илья Наймушин / РИА Новости

Горнорудная компания Polymetal рассматривает возможность продать российские активы, которые являются основными в ее портфеле, следует из сообщения компании.

Уточняется, что в случае продажи компания сфокусируется на работе в Казахстане, где добывается более 500 000 унций золота в год, в 2021 г. выручка там составила $984 млн. 

«Компания считает, что реализация такой сделки также повысит вероятность возвращения "Полиметалла" во все применимые биржевые индексы и восстановит широкую базу институциональных инвесторов», – отмечено в сообщении. Помимо этого отделение российских активов позволит восстановить акционерную стоимость компании.

Председатель специального комитета совета директоров компании Пол Дж. Остлинг также рассказал, что Polymetal рассматривает возможность продажи активов в России уже на протяжении четырех месяцев. 

Polymetal International Plc зарегистрирована на Нормандских островах. Крупнейшим акционером являются Александр Несис с партнерами, которые владеют через группу ИСТ 23,9% акций. Компания занимается добычей золота, серебра и меди на территории России и Казахстана.

В конце марта представитель «Полиметалла» сообщал «Ведомостям», что из-за антироссийских санкций компания рассматривает возможность разделения российских и казахстанских активов. «Компания по просьбе группы инвесторов действительно анализирует сейчас такую возможность. Но говорить о решении преждевременно», – говорил он.

Активы «Полиметалла» в Казахстане – проекты «Кызыл» в Восточно-Казахстанской области (месторождения Бакырчик и Большевик) и «Варваринское» в Костанайской области (Варваринское, Комаровское, Элеваторное и Восточно-Тарутинское месторождения). По данным компании за 2021 г., доказанные и вероятные запасы золота на принадлежащих ей месторождениях составляют 27,1 млн тройских унций, из которых на активы в Казахстане приходится 12,1 млн унций (45%). Доля казахстанских активов в суммарных запасах «Полиметалла» (с учетом серебра, меди, цинка и свинца 29,9 млн унций в золотом эквиваленте) составляет около 40%.

Добыча «Полиметалла» в 2021 г. составила 1,68 млн унций, на казахстанские активы пришлось 558 000 унций (33%). В 2021 г. операции в Казахстане принесли «Полиметаллу» 43% от скорректированной EBITDA и 48% от чистой прибыли. Общая выручка компании в 2021 г. составила $2,89 млрд, скорректированный показатель EBITDA – $1,46 млрд, чистая прибыль – $904 млн.

«Полиметалл» не попал в санкционные списки США и ЕС, но, по данным Financial Times, иностранные инвесторы (в частности, государственный пенсионный фонд Норвегии) все равно начали выходить из его капитала. Сейчас крупнейшим акционером, кроме группы ИСТ, является американский фонд Blackrock с 9,91%. 1 марта «Полиметалл» сообщил, что доля Blackrock в его капитале превысила 10%, но 8 марта американский фонд продал 0,17% акций золотодобытчика.

Котировки акций компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 24 февраля, когда началась специальная военная операция (СВО) России на Украине, снизились в 6 раз. В марте акции компании были исключены из индекса FTSE 100. 

9 марта компания сообщала, что все ее предприятия в России и Казахстане продолжают работу «в штатном режиме», в том числе идут продажи слитков и золотого концентрата из Казахстана. Продажи золотых слитков из РФ попали под влияние санкций, введенных США, ЕС и Великобританией, но «Полиметалл» скорректировал каналы продаж, чтобы нивелировать это, отмечала компания.

«Полиметалл» также заявлял, что не планирует корректировать производственный план на 2022 г., но проводит пересмотр второстепенных капитальных проектов «с целью сохранения ликвидности и минимизации рисков». 18 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страны ЕС включили в седьмой пакет санкций против России эмбарго на импорт российского золота. 

По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, потенциальным покупателем предприятий «Полиметалла» может быть кто-то из крупных российских игроков, например «Полюс», «Южуралзолото» или Highland Gold Mining, а возможно, и компании поменьше — «Селигдар» или Mangazeya Mining.

«Ведомости» направили запросы в крупнейшие российские золотодобывающие холдинги.

Хазанов добавляет, что нельзя также исключать возможность приобретения активов «Полиметалла» China Gold либо другим китайским или индийским игроком, который не боится санкций США против российского золота и аналогичных ограничений со стороны Евросоюза. «Главное, чтобы у покупателя было достаточно средств и возможности для продажи золота на мировой рынок, без угрозы попадания под западные санкции», — добавляет эксперт.

По его оценке, в случае сделки капитализация «Полиметалла» может вырасти на 30-50%, поскольку на его российские предприятия приходится большая часть инвестиций и накопленных долгов.

Акции «Полиметалла» 19 июля на LSE на 18:45 мск дорожали на 33,7% до 2,4 фунта стерлингов ($2,9) за штуку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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