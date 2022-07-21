Немецкий разработчик ПО SAP оценил потери от ухода из России в 350 млн евро

«По итогам финансового года мы ожидаем, что отсутствие нового бизнеса и прекращение существующего бизнеса повлияет на общую выручку примерно на 300 млн евро в постоянной валюте. Для операционной прибыли, не относящейся к МСФО, мы ожидаем влияние вышеупомянутого разрыва в выручке и других статей расходов в размере около 350 млн евро в постоянных валютах», – говорится в отчете SAP.