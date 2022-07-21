Немецкий разработчик ПО SAP оценил потери от ухода из России в 350 млн евро
«По итогам финансового года мы ожидаем, что отсутствие нового бизнеса и прекращение существующего бизнеса повлияет на общую выручку примерно на 300 млн евро в постоянной валюте. Для операционной прибыли, не относящейся к МСФО, мы ожидаем влияние вышеупомянутого разрыва в выручке и других статей расходов в размере около 350 млн евро в постоянных валютах», – говорится в отчете SAP.
На потери оказали влияние расходы на реструктуризацию в размере 120 млн евро, выплату пособий сотрудникам из России и Белоруссии и обесценивание активов. Рост расходов в компании также связали с ростом курса рубля во II квартале.
Операционная прибыль SAP во II квартале 2022 г. составила 1,68 млрд евро против 1,92 млрд евро за аналогичный период прошлого года.
В начале марта SAP сообщила, что приостанавливает заключение новых контрактов в России, но продолжит поддерживать действующих клиентов в рамках договоров, насколько это позволят санкции и ограничения экспортного контроля. О планах закрыть все «облачные операции» в России и прекратить поддержку и обслуживание своих локальных продуктов компания сообщила 19 апреля.
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