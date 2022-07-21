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Немецкий разработчик ПО SAP оценил потери от ухода из России в 350 млн евро

Ведомости

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP оценил потери от ухода с российского рынка в 350 млн евро, сообщил ТАСС со ссылкой на отчетность компании по итогам II квартала 2022 г.

«По итогам финансового года мы ожидаем, что отсутствие нового бизнеса и прекращение существующего бизнеса повлияет на общую выручку примерно на 300 млн евро в постоянной валюте. Для операционной прибыли, не относящейся к МСФО, мы ожидаем влияние вышеупомянутого разрыва в выручке и других статей расходов в размере около 350 млн евро в постоянных валютах», – говорится в отчете SAP.

На потери оказали влияние расходы на реструктуризацию в размере 120 млн евро, выплату пособий сотрудникам из России и Белоруссии и обесценивание активов. Рост расходов в компании также связали с ростом курса рубля во II квартале.

Операционная прибыль SAP во II квартале 2022 г. составила 1,68 млрд евро против 1,92 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

В начале марта SAP сообщила, что приостанавливает заключение новых контрактов в России, но продолжит поддерживать действующих клиентов в рамках договоров, насколько это позволят санкции и ограничения экспортного контроля. О планах закрыть все «облачные операции» в России и прекратить поддержку и обслуживание своих локальных продуктов компания сообщила 19 апреля.

С начала спецоперации на Украине некоторые западные поставщики полупроводниковых комплектующих, IT и телекомоборудования ограничили или свернули работу в России, среди них Intel, AMD, Nvidia, Dell, HP, Acer, Asus, Cisco, Nokia, Ericsson, Microsoft, Alphabet, TeamViewer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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