Разработчик ПО SAP сообщил об уходе из России

В SAP добавили, что информация, которая хранится в центре обработки данных, принадлежит клиентам компании, а не ей самой. SAP предложила пользователям, которые попали под санкции, удалить их данные из центров, отправить самим клиентам или перенести их в центр обработки данных за пределами России. Российские компании, которые выберут последний вариант, не смогут продлить контракт с SAP после его истечения.