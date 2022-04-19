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Бизнес

Разработчик ПО SAP сообщил об уходе из России

Ведомости

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP сообщил о планах закрыть все «облачные операции» в России и прекратить поддержку и обслуживание своих локальных продуктов, говорится в сообщении компании.

«Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов в России. Мы рассматриваем несколько вариантов исполнения этого решения, каждый из которых гарантирует, что мы продолжим выполнять наши обязательства перед клиентами, не подвергшимися санкциям», — говорится в сообщении. В компании отметили, что российские пользователи локальных продуктов компании по-прежнему смогут их использовать.

В SAP добавили, что информация, которая хранится в центре обработки данных, принадлежит клиентам компании, а не ей самой. SAP предложила пользователям, которые попали под санкции, удалить их данные из центров, отправить самим клиентам или перенести их в центр обработки данных за пределами России. Российские компании, которые выберут последний вариант, не смогут продлить контракт с SAP после его истечения.

В начале марта SAP сообщила, что приостанавливает заключение новых контрактов в России, но продолжит поддерживать действующих клиентов в рамках договоров, насколько это позволят санкции и ограничения экспортного контроля.

С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных