Разработчик ПО SAP сообщил об уходе из России
«Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов в России. Мы рассматриваем несколько вариантов исполнения этого решения, каждый из которых гарантирует, что мы продолжим выполнять наши обязательства перед клиентами, не подвергшимися санкциям», — говорится в сообщении. В компании отметили, что российские пользователи локальных продуктов компании по-прежнему смогут их использовать.
В SAP добавили, что информация, которая хранится в центре обработки данных, принадлежит клиентам компании, а не ей самой. SAP предложила пользователям, которые попали под санкции, удалить их данные из центров, отправить самим клиентам или перенести их в центр обработки данных за пределами России. Российские компании, которые выберут последний вариант, не смогут продлить контракт с SAP после его истечения.
В начале марта SAP сообщила, что приостанавливает заключение новых контрактов в России, но продолжит поддерживать действующих клиентов в рамках договоров, насколько это позволят санкции и ограничения экспортного контроля.
С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др.