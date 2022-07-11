Венгерская Granit Polus Group уходит из России

Венгерская компания Granit Polus Group продает торгово-развлекательный центр «Торговый квартал» общей площадью 40 000 кв. м, расположенный на пр-те Мира в Набережных Челнах. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. По их словам, основным претендентом на этот актив является девелопер Central Properties. Сделка находится на продвинутой стадии, но пока не закрыта, отмечают они. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров, не уточнив детали. Президент Central Properties Денис Степанов сказал лишь, что все приобретаемые компанией активы пополняют портфель созданной ею УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам. – «Ведомости»). Только за последний год она потратила на покупку таких объектов 10 млрд руб., и еще столько же Parus Asset Management хочет инвестировать до конца года. Комментировать сделку с Granit Polus Group Степанов не стал. Представитель венгерской компании на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался.