Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Венгерская Granit Polus Group уходит из России

Ее единственный актив – торговый центр в Набережных Челнах – может купить Central Properties
Дарья Молоткова Антон Филатов
Сколько Central Properties готова заплатить за комплекс в Набережных Челнах, стороны не раскрывают / tkmall.ru

Венгерская компания Granit Polus Group продает торгово-развлекательный центр «Торговый квартал» общей площадью 40 000 кв. м, расположенный на пр-те Мира в Набережных Челнах. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ней. По их словам, основным претендентом на этот актив является девелопер Central Properties. Сделка находится на продвинутой стадии, но пока не закрыта, отмечают они. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров, не уточнив детали. Президент Central Properties Денис Степанов сказал лишь, что все приобретаемые компанией активы пополняют портфель созданной ею УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам. – «Ведомости»). Только за последний год она потратила на покупку таких объектов 10 млрд руб., и еще столько же Parus Asset Management хочет инвестировать до конца года. Комментировать сделку с Granit Polus Group Степанов не стал. Представитель венгерской компании на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался.

Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из сторон переговоров, не уточнив детали. Президент Central Properties Денис Степанов сказал лишь, что все приобретаемые компанией активы пополняют портфель созданной ею УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам. – «Ведомости»).

Только за последний год она потратила на покупку таких объектов 10 млрд руб., и еще столько же Parus Asset Management хочет инвестировать до конца года. Комментировать сделку с Granit Polus Group Степанов не стал. Представитель венгерской компании на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался.

Granit Polus Group была создана в 2015 г. владельцами и топ-менеджерами девелоперской компании TriGranit. Среди них – один из самых богатых бизнесменов Венгрии, Шандор Демьян. Сама компания специализируется на строительстве и управлении коммерческой недвижимостью. На сайте группы сказано, что ее портфель составляет свыше 1 млн кв. м, ей преимущественно принадлежат объекты в странах Восточной Европы (Хорватии, Румынии, Словакии и проч.). Среди ее активов – отель Crowne Plaza Budapest в Будапеште, торгово-развлекательный центр Arena Centar в Загребе (200 000 кв. м) и др.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных