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Кондитеры хотят попросить исключить ингредиенты для сладкого из санкционного списка

Ведомости

Транснациональные компании — производители сладостей, которые локализовали производство в России, хотят попросить европейскую ассоциацию Food&Drinks содействовать исключению из списка санкций ЕС эмульгаторов и красителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам. В ассоциации пояснили, что, по мнению ЕС, это сырье потенциально можно использовать по двойному назначению.

По словам исполнительного директора «Асконда» Вячеслава Лашманкина, основная проблема для кондитеров — это эмульгаторы, которые используют при производстве шоколада, выпечки, халвы и т. д. Не все ингредиенты можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока. Также в России выпускается много красителей, однако некоторые импортируемые позиции трудно заменить.

В Nestle, Mars, Mondelez и Ferrero не предоставили комментариев. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев рассказал, что запаса эмульгаторов и красителей компаниям хватит на несколько месяцев, однако если сложности с импортом сохранятся, производители могут сократить ассортимент.

По словам Лашманкина, эмульгаторы и красители должны идеально попадать в рецептуру, иначе конечный продукт изменит свой вкус. Адаптировать рецептуру под новый ингредиент — длительный по времени и финансово затратный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных