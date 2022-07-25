Кондитеры хотят попросить исключить ингредиенты для сладкого из санкционного списка

По словам исполнительного директора «Асконда» Вячеслава Лашманкина, основная проблема для кондитеров — это эмульгаторы, которые используют при производстве шоколада, выпечки, халвы и т. д. Не все ингредиенты можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока. Также в России выпускается много красителей, однако некоторые импортируемые позиции трудно заменить.