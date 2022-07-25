Кондитеры хотят попросить исключить ингредиенты для сладкого из санкционного списка
Транснациональные компании — производители сладостей, которые локализовали производство в России, хотят попросить европейскую ассоциацию Food&Drinks содействовать исключению из списка санкций ЕС эмульгаторов и красителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» к своим участникам. В ассоциации пояснили, что, по мнению ЕС, это сырье потенциально можно использовать по двойному назначению.
По словам исполнительного директора «Асконда» Вячеслава Лашманкина, основная проблема для кондитеров — это эмульгаторы, которые используют при производстве шоколада, выпечки, халвы и т. д. Не все ингредиенты можно заменить поставками из Юго-Восточной Азии и с Ближнего Востока. Также в России выпускается много красителей, однако некоторые импортируемые позиции трудно заменить.
В Nestle, Mars, Mondelez и Ferrero не предоставили комментариев. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев рассказал, что запаса эмульгаторов и красителей компаниям хватит на несколько месяцев, однако если сложности с импортом сохранятся, производители могут сократить ассортимент.
По словам Лашманкина, эмульгаторы и красители должны идеально попадать в рецептуру, иначе конечный продукт изменит свой вкус. Адаптировать рецептуру под новый ингредиент — длительный по времени и финансово затратный процесс.
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