Delivery Club запустил экспресс-доставку лекарств ночью
Сервис доставки еды Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств, первое время она будет доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба компании.
«На первом этапе новая услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время доставки с момента заказа составляет 27 минут. Пользователям доступен ассортимент из более чем 10 000 наименований, включая безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары», — рассказали в пресс-службе.
Для заказа лекарств клиенту нужно будет зайти в раздел «Аптеки» приложения Delivery Club, выбрать доступную аптеку и лекарства и оплатить заказ. В зависимости от района ночная доставка будет работать до 3 часов ночи. В будущем компания планирует расширить географию доставки.
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