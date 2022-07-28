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Delivery Club запустил экспресс-доставку лекарств ночью

Ведомости

Сервис доставки еды Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств, первое время она будет доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба компании.

«На первом этапе новая услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время доставки с момента заказа составляет 27 минут. Пользователям доступен ассортимент из более чем 10 000 наименований, включая безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары», — рассказали в пресс-службе.

Для заказа лекарств клиенту нужно будет зайти в раздел «Аптеки» приложения Delivery Club, выбрать доступную аптеку и лекарства и оплатить заказ. В зависимости от района ночная доставка будет работать до 3 часов ночи. В будущем компания планирует расширить географию доставки.

18 апреля «Яндекс.Маркет» сообщил о запуске экспресс-доставки лекарств ночью. Заказать лекарства можно из 25 аптек в Москве и 18 – в Санкт-Петербурге, ориентировочное время доставки – 1-2 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных