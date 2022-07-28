Delivery Club запустил экспресс-доставку лекарств ночью

«На первом этапе новая услуга доступна в 20 районах Москвы и Санкт-Петербурга, к доставке подключено более 80 аптек. Среднее время доставки с момента заказа составляет 27 минут. Пользователям доступен ассортимент из более чем 10 000 наименований, включая безрецептурные препараты, БАДы, витамины и другие аптечные товары», — рассказали в пресс-службе.