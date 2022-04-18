«Яндекс.Маркет» запустил ночную доставку лекарств в Москве и Петербурге
Сервис «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку препаратов ночью из 25 аптек в Москве и 18 — в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба компании. Лекарства должны будут доставить за 1-2 ч.
«В будущем она (доставка. — "Ведомости") появится и в других регионах страны. С ночной экспресс-доставкой сервис привозит лекарства за 1–2 часа», — сообщили в компании.
Для заказа будут доступны 4000 безрецептурных препаратов и товаров аптечного ассортимента, в том числе противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие, витамины, БАДы и др. Все препараты можно посмотреть в разделе «Экспресс».
Ранее Центр развития передовых технологий (оператор маркировки «Честный знак») сообщил, что в марте россияне купили лекарств на 134 млрд руб. — на 160% больше, чем за аналогичный период 2021 г. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, до 427 млн упаковок.
11 апреля DSM Group сообщила, что продажи лекарств с 28 марта по 3 апреля снизились по сравнению с предыдущей неделей на 14,7% в натуральном выражении и на 17,5% — в денежном. Ранее DSM Group сообщала, что с 28 февраля по 6 марта продажи лекарств в российских аптеках выросли на 53% в штуках и на 93,4% в рублях по сравнению с предыдущей неделей. В следующие недели продажи препаратов постепенно снижались.