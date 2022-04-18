«Яндекс.Маркет» запустил ночную доставку лекарств в Москве и Петербурге

11 апреля DSM Group сообщила, что продажи лекарств с 28 марта по 3 апреля снизились по сравнению с предыдущей неделей на 14,7% в натуральном выражении и на 17,5% — в денежном. Ранее DSM Group сообщала, что с 28 февраля по 6 марта продажи лекарств в российских аптеках выросли на 53% в штуках и на 93,4% в рублях по сравнению с предыдущей неделей. В следующие недели продажи препаратов постепенно снижались.