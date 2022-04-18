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«Яндекс.Маркет» запустил ночную доставку лекарств в Москве и Петербурге

Ведомости

Сервис «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку препаратов ночью из 25 аптек в Москве и 18 — в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба компании. Лекарства должны будут доставить за 1-2 ч.

«В будущем она (доставка. — "Ведомости") появится и в других регионах страны. С ночной экспресс-доставкой сервис привозит лекарства за 1–2 часа», — сообщили в компании.

Для заказа будут доступны 4000 безрецептурных препаратов и товаров аптечного ассортимента, в том числе противопростудные, жаропонижающие, обезболивающие, витамины, БАДы и др. Все препараты можно посмотреть в разделе «Экспресс».

Ранее Центр развития передовых технологий (оператор маркировки «Честный знак») сообщил, что в марте россияне купили лекарств на 134 млрд руб. — на 160% больше, чем за аналогичный период 2021 г. В натуральном выражении продажи выросли почти вдвое, до 427 млн упаковок.

11 апреля DSM Group сообщила, что продажи лекарств с 28 марта по 3 апреля снизились по сравнению с предыдущей неделей на 14,7% в натуральном выражении и на 17,5% — в денежном. Ранее DSM Group сообщала, что с 28 февраля по 6 марта продажи лекарств в российских аптеках выросли на 53% в штуках и на 93,4% в рублях по сравнению с предыдущей неделей. В следующие недели продажи препаратов постепенно снижались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных