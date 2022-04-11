Аналитики DSM Group сообщили о снижении продаж лекарств в России
Продажи лекарств в аптеках России с 28 марта по 3 апреля снизились по сравнению с предыдущей неделей на 14,7% в натуральном выражении и на 17,5% — в денежном, сообщил ТАСС со ссылкой на данные DSM Group.
«У лекарственных препаратов падение объема продаж на 14,7% в упаковках и на 17,5% в рублях, у БАД — на 15,1% в упаковках и 16,9% в рублях. Аптечные продажи косметики упали на 14,4% в упаковках и 19,3% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики — падение на 20,3% в упаковках и 20,8% в рублях», — сообщили аналитики.
По данным компании, в годовом выражении продажи препаратов с 28 марта по 3 апреля выросли на 8,1% в натуральном выражении и на 41,6% — в денежном. Продажи БАДов снизились на 3% в штуках и выросла на 23,9% в рублях. Аптечные продажи косметики выросли на 8,4% в натуральном и на 43,6% в денежном выражении, а объем продаж прочей парафармацевтики уменьшился на 17,9% в упаковках, но вырос на 24,7% в рублях.
Ранее DSM Group сообщала, что с 28 февраля по 6 марта продажи лекарств в российских аптеках выросли на 53% в штуках и на 93,4% в рублях по сравнению с предыдущей неделей. С 7 по 13 марта продажи препаратов сократились на 15,1% и 17,4% соответственно, с 14 по 20 марта — на 2,7% и 2,9%, а с 21 по 27 марта — на 18,5% и 20,7%.
В середине марта российские врачи заявили о недостатке более 80 наименований лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, говорится в результатах опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства: по его словам, в России есть все необходимые препараты.
Затем он сообщил, что спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.
9 апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в регионах России достаточно лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших для обеспечения медорганизаций и граждан.