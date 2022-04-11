Аналитики DSM Group сообщили о снижении продаж лекарств в России

По данным компании, в годовом выражении продажи препаратов с 28 марта по 3 апреля выросли на 8,1% в натуральном выражении и на 41,6% — в денежном. Продажи БАДов снизились на 3% в штуках и выросла на 23,9% в рублях. Аптечные продажи косметики выросли на 8,4% в натуральном и на 43,6% в денежном выражении, а объем продаж прочей парафармацевтики уменьшился на 17,9% в упаковках, но вырос на 24,7% в рублях.