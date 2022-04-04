Голикова сообщила о достаточном количестве медпрепаратов в России

В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты.