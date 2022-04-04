Голикова сообщила о достаточном количестве медпрепаратов в России
У российских регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.
«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», — подчеркнула Голикова, ее слова передает пресс-служба. Она отметила, что правительство постоянно ведет мониторинг лекарственного обеспечения в стране.
По словам вице-премьера, в ближайшее время будет создана специальная система для контроля доступности препаратов в режиме онлайн — к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава по клиническим профилям. Специалисты будут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри конкретного субъекта, так и по стране в целом.
При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов. Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов.
В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты.
Затем он сообщил, что спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.