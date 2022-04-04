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Общество

Голикова сообщила о достаточном количестве медпрепаратов в России

Ведомости

У российских регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.

«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», — подчеркнула Голикова, ее слова передает пресс-служба. Она отметила, что правительство постоянно ведет мониторинг лекарственного обеспечения в стране. 

По словам вице-премьера, в ближайшее время будет создана специальная система для контроля доступности препаратов в режиме онлайн — к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава по клиническим профилям. Специалисты будут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри конкретного субъекта, так и по стране в целом.

При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов. Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов.

В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции. Глава ведомства Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты.

Затем он сообщил, что спрос на некоторые препараты в России вырос в 10 раз, однако запаса препаратов для льготников хватит на 5,5 месяца. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что в случае прекращения поставок некоторых иностранных лекарств Россия наладит собственное производство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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