Аналитики сообщили о росте закупок лекарств государственными больницами

Государственные больницы с 24 февраля по 25 марта повысили расходы на лекарства для стационаров на 30,4% в годовом выражении, до 45,2 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на систему мониторинга тендерных закупок в фармотрасли Headway Company. Больше всего расходы на препараты выросли у больниц Волгоградской области — в 4,5 раза, Ленинградской — в 3,9 раза, в Новосибирской области — в 2,6 раза. Закупки лекарств для льготников увеличились на 10% до 62,1 млрд руб.