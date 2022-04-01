Аналитики сообщили о росте закупок лекарств государственными больницами
Государственные больницы с 24 февраля по 25 марта повысили расходы на лекарства для стационаров на 30,4% в годовом выражении, до 45,2 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на систему мониторинга тендерных закупок в фармотрасли Headway Company. Больше всего расходы на препараты выросли у больниц Волгоградской области — в 4,5 раза, Ленинградской — в 3,9 раза, в Новосибирской области — в 2,6 раза. Закупки лекарств для льготников увеличились на 10% до 62,1 млрд руб.
Больше всего денег больницы потратили на противомикробные препараты — 6,2 млрд руб. (на 34% больше в годовом выражении), а также на противоопухолевые и иммуномодулирующие препараты — 20,1 млрд руб. (на 39% больше). Закупки препаратов для лечения заболеваний респираторной системы выросли на 42% до 567 млн руб., а расходы на препараты для заболеваний органов чувств — на 64% до 833 млн руб.
В дистрибуторе препаратов БСС и в Петербургском городском клиническом онкодиспансере подтвердили увеличение объема закупок. В последнем отметили, что за месяц провели вдвое больше тендеров в годовом выражении и увеличили запас онкопрепаратов в полтора раза.
Руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина пояснила, что повышенный спрос может быть связан с тем, что госзаказчики неравномерно распределяют закупки по месяцам. В БСС отметили, что больницы делают большие запасы лекарств, чтобы обезопасить себя на случай дальнейших перебоев в логистике. Замдиректора НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Алексей Трякин добавил, что причиной роста закупок может быть возможный пересмотр предельных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), которые регулируются государством.
В середине марта российские врачи заявили о недостатке свыше 80 лекарств в аптеках. Среди них противовоспалительные, гастроэнтерологические, противоэпилептические и противосудорожные препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики, следовало из опроса профессионального сообщества «ВрачиРФ», в котором приняли участие 3317 докторов. В Минздраве утверждали, что поставки лекарств в Россию продолжаются, несмотря на санкции.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства, в России, по его словам, есть все необходимые препараты.