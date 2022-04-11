В России возник дефицит препаратов от болезни Паркинсона
В России зафиксирован дефицит препаратов с леводопой, который необходим для пациентов с болезнью Паркинсона, сообщила газета «Коммерсантъ». Причиной возникновения дефицита стал уход с рынка препаратов зарубежных фармкомпаний Teva и Hoffmann-La Roche, а также частичное прекращение производства российских дженериков.
Недостаток зарубежных препаратов стал наблюдаться еще год назад. В конце 2020 г. Teva прекратила ввоз в Россию лекарства «Леводопа / Бенсеразид-Тева» из-за методики расчета на ценообразование препаратов из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП). В Teva пояснили изданию, что зарегистрированная государством цена на препарат не позволяет сейчас покрыть производственные и логистические издержки. Кроме того, в конце марта текущего года Минздрав России отменил государственную регистрацию еще одного препарата Teva, необходимого для пациентов с болезнью Паркинсона, — «Тремонорм».
В конце 2021 г. компания Hoffmann-La Roche прекратила поставки препарата «Мадопар», который также необходим пациентам с болезнью Паркинсона. Причиной прекращения поставок стала «экономическая нецелесообразность» из-за государственной фиксации цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.
Таким образом, подчеркивает издание, у пациентов с болезнью Паркинсона оставались лишь российские дженерики: «Бензиэль» (производства «Канонфармы») и «Леводопа + Бенсеразид» («Изварино Фарма»), которые вызывают серьезные побочные эффекты. Пациенты в своей петиции, созданной в 2020 г., указывали на галлюцинации, рвоту, потерю равновесия и парализацию.
Однако впоследствии стал наблюдаться дефицит российских дженериков: в «Изварино Фарма» сообщили изданию, что «Леводопа + Бенсеразид» отсутствует в аптеках из-за низкой цены ЖНВЛП, которая не обеспечивала рентабельности. В «Канонфарме» сообщили изданию, что какое-то время выпускали «Бензиэль» в убыток себе, однако нарушение логистических поставок и волатильность курса рубля из-за военной спецоперации на Украине не позволила закупить субстанцию для дальнейшего производства дженериков. В компании планируют возобновить производство в июле-августе.
Как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, цены на препараты от Паркинсона, как и на многие другие, были зафиксированы государством много лет назад. За это время стоимость производства и логистические затраты выросли не только в рублях, но и в долларах из-за инфляции, подчеркивает он.
«В ближайшем будущем мы можем увидеть еще несколько случаев, когда из-за попыток удержать цену на зарегистрированном уровне препарат становится производить нерентабельно и он исчезает с рынка»,— считает эксперт.