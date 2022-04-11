В России возник дефицит препаратов от болезни Паркинсона

Недостаток зарубежных препаратов стал наблюдаться еще год назад. В конце 2020 г. Teva прекратила ввоз в Россию лекарства «Леводопа / Бенсеразид-Тева» из-за методики расчета на ценообразование препаратов из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП). В Teva пояснили изданию, что зарегистрированная государством цена на препарат не позволяет сейчас покрыть производственные и логистические издержки. Кроме того, в конце марта текущего года Минздрав России отменил государственную регистрацию еще одного препарата Teva, необходимого для пациентов с болезнью Паркинсона, — «Тремонорм».