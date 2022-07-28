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Бизнес

Минпромторг подтвердил планы H&M продать бизнес в России

Ведомости

Шведский ритейлер H&M решил продать российский бизнес, его смогут приобрести российские покупатели и компании из дружественных стран, сообщила пресс-служба Минпромторга.  

«Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — рассказали в министерстве (цитата по ТАСС).

В пресс-службе отметили, что государство готово выстраивать диалог с иностранными компаниями и оказывать поддержку инвесторам, которые хотят купить бизнес компаний, уходящих из России.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что H&M ищет покупателей на свой российский бизнес. Планируется продать портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель стоимостью $210 млн.

H&M приостановила работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. После этого появилась информация, что сеть устроит распродажу с 1 августа, однако позднее в компании заявили, что магазины откроются в начале августа, но вещи будут продаваться по полной цене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных