Минпромторг подтвердил планы H&M продать бизнес в России

«Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — рассказали в министерстве (цитата по ТАСС).