Минпромторг подтвердил планы H&M продать бизнес в России
Шведский ритейлер H&M решил продать российский бизнес, его смогут приобрести российские покупатели и компании из дружественных стран, сообщила пресс-служба Минпромторга.
«Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — рассказали в министерстве (цитата по ТАСС).
В пресс-службе отметили, что государство готово выстраивать диалог с иностранными компаниями и оказывать поддержку инвесторам, которые хотят купить бизнес компаний, уходящих из России.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что H&M ищет покупателей на свой российский бизнес. Планируется продать портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель стоимостью $210 млн.
H&M приостановила работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. После этого появилась информация, что сеть устроит распродажу с 1 августа, однако позднее в компании заявили, что магазины откроются в начале августа, но вещи будут продаваться по полной цене.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.