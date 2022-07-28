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Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в трех регионах России

Ведомости

Правительство сегодня согласует детали проекта федерального закона о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, который планируется провести в Москве, Московской и Белгородской областях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня рассмотрим соответствующий проект федерального закона. Документом предлагается начать такой эксперимент в марте следующего года. Пока – в трех российских субъектах. Это Москва, Белгородская и Московская области. Чтобы там могли продавать онлайн ряд лекарств, которые отпускаются по рецепту, в том числе электронному», – сказал Мишустин в начале заседания правительства.

Премьер отметил, что онлайн-покупка лекарств гораздо удобнее для многих россиян, в особенности для маломобильных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом должно быть обеспечено строгое соблюдение всех требований безопасности, добавил он.

По информации агентства «РИА Новости», правительство согласовало законопроект на сегодняшнем заседании, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 г. по 1 марта 2026 г. в Москве, Московской и Белгородской областях.

Подготовленный Минэкономразвития документ вносит изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». При этом оценка эффективности и результативности эксперимента будет регламентироваться другим законом – «Об экспериментальных правовых режимах». Он дает правительству право временно приостанавливать на отдельных территориях действие тех или иных законов, мешающих внедрению инноваций. 

В предложенном законопроекте также отмечалось, что дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических, психотропных, иммунобиологических и радиофармпрепаратов, а также лекарств, содержащих более 25% этилового спирта и требующих температуру хранения менее 15 градусов. Перечень препаратов, как отметил сегодня Мишустин, будет утверждаться отдельно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных