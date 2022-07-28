Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в трех регионах России

«Сегодня рассмотрим соответствующий проект федерального закона. Документом предлагается начать такой эксперимент в марте следующего года. Пока – в трех российских субъектах. Это Москва, Белгородская и Московская области. Чтобы там могли продавать онлайн ряд лекарств, которые отпускаются по рецепту, в том числе электронному», – сказал Мишустин в начале заседания правительства.