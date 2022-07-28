Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в трех регионах России
Правительство сегодня согласует детали проекта федерального закона о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, который планируется провести в Москве, Московской и Белгородской областях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сегодня рассмотрим соответствующий проект федерального закона. Документом предлагается начать такой эксперимент в марте следующего года. Пока – в трех российских субъектах. Это Москва, Белгородская и Московская области. Чтобы там могли продавать онлайн ряд лекарств, которые отпускаются по рецепту, в том числе электронному», – сказал Мишустин в начале заседания правительства.
Премьер отметил, что онлайн-покупка лекарств гораздо удобнее для многих россиян, в особенности для маломобильных граждан и пациентов с хроническими заболеваниями. При этом должно быть обеспечено строгое соблюдение всех требований безопасности, добавил он.
По информации агентства «РИА Новости», правительство согласовало законопроект на сегодняшнем заседании, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 г. по 1 марта 2026 г. в Москве, Московской и Белгородской областях.
Подготовленный Минэкономразвития документ вносит изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». При этом оценка эффективности и результативности эксперимента будет регламентироваться другим законом – «Об экспериментальных правовых режимах». Он дает правительству право временно приостанавливать на отдельных территориях действие тех или иных законов, мешающих внедрению инноваций.
В предложенном законопроекте также отмечалось, что дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических, психотропных, иммунобиологических и радиофармпрепаратов, а также лекарств, содержащих более 25% этилового спирта и требующих температуру хранения менее 15 градусов. Перечень препаратов, как отметил сегодня Мишустин, будет утверждаться отдельно.
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