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YIT во II квартале потеряла 293 млн евро из-за ухода из России

Ведомости

Финская YIT потеряла во II квартале 293 млн евро из-за прекращения деятельности российского подразделения, сообщается в отчете компании.

«YIT успешно прекратила свою деятельность в России», — говорится в отчете. Из него также следует, что скорректированная операционная прибыль компании за II квартал составила 25 млн евро. Оборот компании упал на 140 млн евро по сравнению с показателями 2021 г. и составил 545 млн евро.

По словам гендиректора YIT Маркка Мойланена, главным событием квартала стало завершение сделки по продаже российских предприятий. «Я удовлетворен тем, что мы смогли договориться о хорошей сделке, закрыть ее в соответствии с согласованными условиями и выйти из всех операций в России в этих сложных условиях», — отмечает он. В данный момент компания собирается сконцентрироваться на работе в городах Финляндии, Польши, Чехии и Словакии.

1 апреля стало известно, что Группа «Эталон» покупает российский бизнес YIT. Сделка позволит «Эталону» расширить свой портфель в Санкт–Петербурге, Москве и других регионах, а также выйти на новые для себя рынки, например в Казань, отмечал главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных