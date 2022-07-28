YIT во II квартале потеряла 293 млн евро из-за ухода из России

По словам гендиректора YIT Маркка Мойланена, главным событием квартала стало завершение сделки по продаже российских предприятий. «Я удовлетворен тем, что мы смогли договориться о хорошей сделке, закрыть ее в соответствии с согласованными условиями и выйти из всех операций в России в этих сложных условиях», — отмечает он. В данный момент компания собирается сконцентрироваться на работе в городах Финляндии, Польши, Чехии и Словакии.