YIT во II квартале потеряла 293 млн евро из-за ухода из России
Финская YIT потеряла во II квартале 293 млн евро из-за прекращения деятельности российского подразделения, сообщается в отчете компании.
«YIT успешно прекратила свою деятельность в России», — говорится в отчете. Из него также следует, что скорректированная операционная прибыль компании за II квартал составила 25 млн евро. Оборот компании упал на 140 млн евро по сравнению с показателями 2021 г. и составил 545 млн евро.
По словам гендиректора YIT Маркка Мойланена, главным событием квартала стало завершение сделки по продаже российских предприятий. «Я удовлетворен тем, что мы смогли договориться о хорошей сделке, закрыть ее в соответствии с согласованными условиями и выйти из всех операций в России в этих сложных условиях», — отмечает он. В данный момент компания собирается сконцентрироваться на работе в городах Финляндии, Польши, Чехии и Словакии.
1 апреля стало известно, что Группа «Эталон» покупает российский бизнес YIT. Сделка позволит «Эталону» расширить свой портфель в Санкт–Петербурге, Москве и других регионах, а также выйти на новые для себя рынки, например в Казань, отмечал главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина.
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