Зачем «Эталон» выкупает российский бизнес финского концерна YIT

В ноябре прошлого года компания сообщала, что один из возможных вариантов для нее – это продажа активов. Ее топ–менеджеры объясняли это тем, что из–за введения эскроу–счетов у нее увеличились расходы на обслуживание проектов. Тогда на ее российский бизнес претендовал девелопер Glorax. В начале марта концерн объявил о приостановке инвестиций на территории России из–за ситуации на Украине, а также прекращении закупок российских лесоматериалов. В связи с этим компания приняла окончательное решение о продаже российского подразделения, следует из сообщения на ее сайте. Там же сказано, что по результатам сделки концерн отразит в своей отчетности за I квартал 2022 г. снижение стоимости своих активов примерно на 150 млн евро.