Зачем «Эталон» выкупает российский бизнес финского концерна YIT

Зачем «Эталон» выкупает российский бизнес финского концерна YITЭта сделка поможет девелоперу выйти в новые регионы и увеличить портфель
Группа «Эталон» покупает российский бизнес финского строительного концерна YIT, следует из ее сообщения. По словам представителя девелопера, стороны ожидают одобрения сделки со стороны регуляторных органов. В сообщении финского холдинга сказано, что сделку планируется закрыть уже в апреле.
Покупка российского бизнеса YIT позволит «Эталону» расширить свой портфель в Санкт–Петербурге, Москве и других регионах, а также выйти на новые для себя рынки, например в Казань, говорит главный исполнительный директор группы Геннадий Щербина. В российском портфеле YIT, как следует из сообщения, сейчас находится 19 жилых проектов в разных стадиях строительства и проектирования в пяти регионах – Москве, Московской области, Санкт–Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Продаваемая площадь – 600 000 кв. м. Сделка также даст возможность «Эталону» улучшить цифровизацию своего бизнеса, добавляет Щербина.
Из сообщения следует, что группа также станет владельцем платформы «Диспетчер 24», которая специализируется, в том числе на обслуживании многоквартирных домов. Под ее управлением находится 2,5 млн кв. м жилья. В сделку также войдет 50%–ная доля в компании «ЮИТ Брусника сервис» – это совместное предприятие с тюменским девелопером Brusnika. Ее портфель – 2,2 млн кв. м жилья, которое расположено преимущественно в крупных городах на Урале и в Сибири.
«Эталон» заплатит за российский бизнес YIT 4,6 млрд руб., следует из сообщения девелопера. При этом на счетах финской компании в России находится около 5,3 млрд руб.(еще 8,4 млрд руб. – на эскроу–счетах). Долговая нагрузка местного подразделения неизвестна. Тем не менее инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев говорит, что эту сделку можно считать выгодной для обеих сторон. По его словам, российский девелопер помимо участков в разных регионах России получает еще и денежные средства на счетах, а у YIT появляется возможность уйти из страны, о чем она давно заявляла. Компания действительно несколько раз анонсировала о пересмотре своей стратегии развития бизнеса в России.
В ноябре прошлого года компания сообщала, что один из возможных вариантов для нее – это продажа активов. Ее топ–менеджеры объясняли это тем, что из–за введения эскроу–счетов у нее увеличились расходы на обслуживание проектов. Тогда на ее российский бизнес претендовал девелопер Glorax. В начале марта концерн объявил о приостановке инвестиций на территории России из–за ситуации на Украине, а также прекращении закупок российских лесоматериалов. В связи с этим компания приняла окончательное решение о продаже российского подразделения, следует из сообщения на ее сайте. Там же сказано, что по результатам сделки концерн отразит в своей отчетности за I квартал 2022 г. снижение стоимости своих активов примерно на 150 млн евро.
Группа «Эталон», по данным Единого ресурса застройщиков, занимает 17–е место в списке крупнейших девелоперов жилья в России. Ее портфель составляет около 6 млн кв.м, в стадии строительства у нее на 1 апреля находилось 618 000 кв.м. Среди ее проектов – Shagal на бывшей территории завода ЗиЛ, Voxhall недалеко от Павелецкого вокзала и проч. Крупнейший акционер компании – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (29,8%). Совладельцы – Альфа-банк (16,7%), Mubadala Investment (6,3%) и проч. Еще 37,5% акций находятся в свободном обращении.
Инвесторы, судя по всему, положительно отреагировали на сделку между «Эталоном» и YIT. Акции российского девелопера на Московской бирже к 19:00 по Москве выросли на 24,9% до 78,66 руб. На 3,73% (до 3,56 евро) подорожали также бумаги YIT на бирже в Хельсинки.
YIT не единственная компания, работающая на российском рынке недвижимости, которая собирается покинуть нашу страну. Так, финская Sponda планирует продать свой последний актив в Москве – бизнес-центр Ducat Place II в центре столицы. Еще одна финская компания S–Group начала искать покупателей на свои отели в Санкт–Петерубрге, сообщал «Коммерсантъ».