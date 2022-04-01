Девелопер «Эталон» выкупит российский бизнес у финской YIT за 4,6 млрд рублей

«По причине кризиса в Украине наш бизнес в России столкнулся с невиданными ранее вызовами, и продолжение деятельности становилось все более сложным. Продажа бизнеса даст нам возможность быстрого, контролируемого и полного выхода из России. В сложившихся условиях это наилучшее решение для нас, наших клиентов и персонала», — заявил президент и гендиректор YIT Маркку Мойланен.