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Бизнес

Девелопер «Эталон» выкупит российский бизнес у финской YIT за 4,6 млрд рублей

Ведомости

Девелоперская группа «Эталон» решила приобрести российское подразделение финской строительной компании YIT примерно за 4,6 млрд руб. после того, как последняя решила уйти из России.

«Совет директоров компании рассмотрел и утвердил решение о стратегическом приобретении у концерна YIT его российского бизнеса ("ЮИТ Россия"), с ценой приобретения не превышающей 4,597 млн рублей», — говорится в сообщении российской компании.

Отмечается, что стороны достигли соглашения, для окончательного утверждения сделки нужно получить разрешения от контролирующих органов.

По условиям соглашения сторон, в распоряжение группы «Эталон» перейдет земельный банк «ЮИТ Россия», который включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» превышает 0,6 млн кв. м.

«Эталон» получит исключительные права на IT-платформу управления многоквартирными домами, проектную документацию и библиотеку типовых проектных решений для монолитных и префабрицированных панельных зданий. В периметр сделки также войдут сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м, и 50%-ная доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», чьи активы под управлением составляют 2,2 млн кв. м.

«По причине кризиса в Украине наш бизнес в России столкнулся с невиданными ранее вызовами, и продолжение деятельности становилось все более сложным. Продажа бизнеса даст нам возможность быстрого, контролируемого и полного выхода из России. В сложившихся условиях это наилучшее решение для нас, наших клиентов и персонала», — заявил президент и гендиректор YIT Маркку Мойланен.

Ожидается, что сделка будет реализована в апреле 2022 г, ее стоимость в YIT оценили в порядка 50 млн евро. В результате сделки компания в отчете прибылей и убытков за I квартал 2022 г. зафиксирует понижение стоимости около 150 млн евро.

В начале марте финский концерн, который работает в России с 1961 г., объявил о приостановке инвестиций в земельные участки и строительство жилья на территории РФ из-за ситуации на Украине. Девелопер также прекратил закупку лесоматериалов в стране.

Отмечалось, что российский бизнес имеет ограниченную долю в общем бизнесе и активах YIT: в 2021 г. на сегмент «Жилищное строительство, Россия» приходилось 7% (204 млн евро) от общего объема торгового оборота концерна. Скорректированная операционная прибыль в 2021 г. составила 26 млн евро. В сегменте «Жилищное строительство, Россия» работает 1500 человек.

Крупнейший акционер группы «Эталон» — АФК «Система» (29,8%). Альфа-банк владеет 16,7% акций, еще 0,6% принадлежит менеджменту «Эталона», 6,3% — у Mubadala Investment Company, 5% — Kopernik Global Investors, 4,1% — Prosperity Capital. В свободном обращении находится 37,5% акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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