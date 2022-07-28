Авдолян консолидировал 100% группы «Сибантрацит»

В октябре прошлого года «Сибан холдинг», созданный Авдоляном (ему принадлежит 70% компании) и Барским (30%), приобрел 100% акций кипрской Sibanthracite PLC, владеющей группой, у наследников основателя «Сибантрацита» Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае 2020 г. Сообщалось, что в результате этой сделки наследники (родители и четверо сыновей) двумя траншами получили около $1 млрд, по оценкам источников «Ведомостей», сумма сделки могла достигнуть и $2 млрд. Официального подтверждения этой информации не было, поскольку ни в «Сибантраците», ни в «А-проперти» не стали комментировать условия соглашения.