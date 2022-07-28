Авдолян консолидировал 100% группы «Сибантрацит»
Представитель «А-проперти» отметил, что сделка «не носит финансового характера», то есть является безденежной. При этом уточняется, что завершение этой сделки никак не отразится на деятельности команды группы, новый собственник не станет увольнять сотрудников.
В октябре прошлого года «Сибан холдинг», созданный Авдоляном (ему принадлежит 70% компании) и Барским (30%), приобрел 100% акций кипрской Sibanthracite PLC, владеющей группой, у наследников основателя «Сибантрацита» Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае 2020 г. Сообщалось, что в результате этой сделки наследники (родители и четверо сыновей) двумя траншами получили около $1 млрд, по оценкам источников «Ведомостей», сумма сделки могла достигнуть и $2 млрд. Официального подтверждения этой информации не было, поскольку ни в «Сибантраците», ни в «А-проперти» не стали комментировать условия соглашения.
«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Его запасы составляют 468,1 млн т антрацита и угля (по классификации JORC). В группу входят угольные компании Новосибирской области – «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области «Разрез Кийзасский».
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