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Авдолян консолидировал 100% группы «Сибантрацит»

Ведомости

Компания «А-проперти» Альберта Авдоляна получила 30% крупнейшего производителя угля в России «Сибантрацита» у бывшего генерального директора группы Максима Барского, консолидировав 100% компании. Об этом со ссылкой на пресс-службу «А-проперти» сообщил РБК.

Представитель «А-проперти» отметил, что сделка «не носит финансового характера», то есть является безденежной. При этом уточняется, что завершение этой сделки никак не отразится на деятельности команды группы, новый собственник не станет увольнять сотрудников.

В октябре прошлого года «Сибан холдинг», созданный Авдоляном (ему принадлежит 70% компании) и Барским (30%), приобрел 100% акций кипрской Sibanthracite PLC, владеющей группой, у наследников основателя «Сибантрацита» Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае 2020 г. Сообщалось, что в результате этой сделки наследники (родители и четверо сыновей) двумя траншами получили около $1 млрд, по оценкам источников «Ведомостей», сумма сделки могла достигнуть и $2 млрд. Официального подтверждения этой информации не было, поскольку ни в «Сибантраците», ни в «А-проперти» не стали комментировать условия соглашения.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. Его запасы составляют 468,1 млн т антрацита и угля (по классификации JORC). В группу входят угольные компании Новосибирской области – «Сибирский антрацит» и «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области «Разрез Кийзасский».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных