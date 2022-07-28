Владельцы кинотеатров предложили легализовать «пиратские» показы голливудских фильмов
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) просит разрешить кинотеатрам показывать зарубежные фильмы без согласия компаний, приостановивших работу в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена АВК, главу российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева.
Сейчас за показ голливудских премьер кинотеатры могут привлечь к ответственности. Как пояснил Исаев, причина кроется в том, что у картин нет прокатного удостоверения. «Показ любого контента без прокатного удостоверения карается рядом статей Уголовного и Административного кодексов и регламентирован ответственностью части четвертой Гражданского кодекса», — подчеркнул член АВК.
Он добавил, что показ иностранных фильмов становится невозможен и из-за того, что у компаний, ушедших из России, нет счетов «О». В мае 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правообладателям из недружественных стран должны выплачиваться средства за использование результатов их интеллектуальной деятельности. Платежи должны поступать на специальный рублевый счет типа «О». По словам Исаева, выплатить вознаграждения правообладателям невозможно, а нарушение указа преследуется по закону.
Член ассоциации считает, что освобождение от ответственности откроет кинотеатрам «окно возможностей для показа голливудского контента».
«Интерфакс» также ознакомился с другими мерами поддержки, которые перечислены в письме главы комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина. Председатель комитета уже направил документ в профильные ведомства.
Среди мер поддержки кинотеатров — освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с сопутствующих видов деятельности (общепит, реклама и субаренда). Единственное условие — их обороты в общих доходах не могут превышать 50%, а общий оборот кинотеатра не должен быть больше 15 млн руб.
Крупнейшие зарубежные кинокомпании приостановили свою деятельности в России после начала спецоперации на Украине. В частности, новые фильмы в стране перестали показывать Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal. Из-за прекращения проката голливудских фильмов в России с серьезными проблемами столкнулись кинотеатры. В конце июня АВК заявила, что число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса