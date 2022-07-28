Владельцы кинотеатров предложили легализовать «пиратские» показы голливудских фильмов

Он добавил, что показ иностранных фильмов становится невозможен и из-за того, что у компаний, ушедших из России, нет счетов «О». В мае 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правообладателям из недружественных стран должны выплачиваться средства за использование результатов их интеллектуальной деятельности. Платежи должны поступать на специальный рублевый счет типа «О». По словам Исаева, выплатить вознаграждения правообладателям невозможно, а нарушение указа преследуется по закону.