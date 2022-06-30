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Число работающих кинозалов в России сократилось на треть

Ведомости

На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).

Так, количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни 6 июня было на 36% меньше, чем в начале года — до 3600 залов против 5700 кинотеатров 5 января текущего года. В выходные показатель демонстрирует менее выраженное снижение — 4 и 5 июня падение составило 21% по сравнению с январем. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем прошлого года выручка кинотеатров упала на 63% до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57% до 1,2 млн человек.

Это происходит на фоне падения объема контента, так как голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России из-за ее военной спецоперации на Украине.

Отечественные киносети весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, рассказали «Ведомостям» собеседники в этих компаниях. От официальных комментариев в указанных компаниях отказались. По словам источников «Ведомостей», сейчас должники – практически все кинотеатры страны, но основной долг сформировали крупнейшие прокатчики, в их числе объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Киномакс» и т. д.

Долги, которые были сформированы за прокат фильмов до марта, ушли в заморозку, основные суммы – за февральское кино, в существенном объеме – за январь 2022 г., частично – за декабрь 2021 г., говорит топ-менеджер российского офиса одного из голливудских мейджоров и подтверждают его коллеги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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