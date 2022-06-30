Число работающих кинозалов в России сократилось на треть
На фоне отсутствия иностранных премьер число работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Так, количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни 6 июня было на 36% меньше, чем в начале года — до 3600 залов против 5700 кинотеатров 5 января текущего года. В выходные показатель демонстрирует менее выраженное снижение — 4 и 5 июня падение составило 21% по сравнению с январем. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем прошлого года выручка кинотеатров упала на 63% до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57% до 1,2 млн человек.
Это происходит на фоне падения объема контента, так как голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России из-за ее военной спецоперации на Украине.
Отечественные киносети весной перестали платить голливудским мейджорам Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы, рассказали «Ведомостям» собеседники в этих компаниях. От официальных комментариев в указанных компаниях отказались. По словам источников «Ведомостей», сейчас должники – практически все кинотеатры страны, но основной долг сформировали крупнейшие прокатчики, в их числе объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зал», «Киномакс» и т. д.
Долги, которые были сформированы за прокат фильмов до марта, ушли в заморозку, основные суммы – за февральское кино, в существенном объеме – за январь 2022 г., частично – за декабрь 2021 г., говорит топ-менеджер российского офиса одного из голливудских мейджоров и подтверждают его коллеги.