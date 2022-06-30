Число работающих кинозалов в России сократилось на треть

Так, количество кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни 6 июня было на 36% меньше, чем в начале года — до 3600 залов против 5700 кинотеатров 5 января текущего года. В выходные показатель демонстрирует менее выраженное снижение — 4 и 5 июня падение составило 21% по сравнению с январем. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем прошлого года выручка кинотеатров упала на 63% до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57% до 1,2 млн человек.