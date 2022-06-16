Российские онлайн-кинотеатры увеличили закупки турецких и южнокорейских сериалов
Аналитики рассказали, что количество корейских сериалов на ivi по итогам II квартала выросло в 1,4 раза в годовом выражении и достигло 260. На Okko число корейских сериалов выросло с 178 до 246, а на «Кинопоиске» — на 25%, до 198. Больше всего увеличили закупки корейских сериалов сервисы Wink (в 1,6 раза, до 180) и Premier (в 2,3 раза, до 61).
Также площадки начали активнее закупать сериалы турецкого производства: на ivi их количество выросло с 12 до 23, на «Кинопоиске» — с 12 до 21, на Wink — с 9 до 16, а на Kion — с 9 до 18. Wink также увеличил закупки индийского кино на 10% в годовом выражении, до 137. В других онлайн-кинотеатрах индийские фильмы и сериалы обширно не представлены.
Аналитики пояснили, что несмотря на рост закупок, корейские, турецкие и индийские сериалы остаются нишевым контентом. Корейские сериалы у большинства площадок входят в топ-10. В зависимости от платформы контент из Южной Кореи составляет 1-1,6%, турецкие и индийские сериалы — менее 0,4%. Лидируют в российских онлайн-кинотеатрах сериалы и фильмы из США — 29-34%, России — 17-24%, а также Великобритании — 9-11%.
Руководитель направления закупки нелинейного контента Wink Вячеслав Попов рассказал изданию, что доля поклонников национального контента последовательно расширяется. По его словам, сервис нарастил закупки индийских и турецких сериалов, а также ведет переговоры с производителями из Ирана. Программный директор видеосервиса Start Михаил Клочков также сообщил об интересе аудитории к корейским и турецким сериалам, однако площадка отдает приоритет собственному производству и российскому контенту. В ivi отказались от комментариев, а в Okko и «Кинопоиске» не ответили на запросы издания.