Российские онлайн-кинотеатры увеличили закупки турецких и южнокорейских сериалов

Также площадки начали активнее закупать сериалы турецкого производства: на ivi их количество выросло с 12 до 23, на «Кинопоиске» — с 12 до 21, на Wink — с 9 до 16, а на Kion — с 9 до 18. Wink также увеличил закупки индийского кино на 10% в годовом выражении, до 137. В других онлайн-кинотеатрах индийские фильмы и сериалы обширно не представлены.