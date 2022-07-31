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IKEA возобновила возможность оформления заказов на сайте

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA сообщила о возможности совершать покупки товаров на своем сайте. 28 июля компания вновь приостановила оформление заказов в Москве, сейчас продажи продолжились.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — говорится в сообщении на сайте IKEA.

В компании добавили, что личный кабинет и список покупок недоступны. Сеть рекомендовала добавлять товары непосредственно в корзину. Забрать товаров или оформить доставку можно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе. Доставка также доступна жителям Сочи.

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Онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако с тех пор сайт неоднократно «ложился» из-за большого наплыва посетителей. Чтобы избежать постоянных сбоев, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и с этой целью ввела онлайн-очередь, в которую пользователь попадает автоматически. 

Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных