IKEA возобновила возможность оформления заказов на сайте
Сеть магазинов товаров для дома IKEA сообщила о возможности совершать покупки товаров на своем сайте. 28 июля компания вновь приостановила оформление заказов в Москве, сейчас продажи продолжились.
«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — говорится в сообщении на сайте IKEA.
В компании добавили, что личный кабинет и список покупок недоступны. Сеть рекомендовала добавлять товары непосредственно в корзину. Забрать товаров или оформить доставку можно в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе. Доставка также доступна жителям Сочи.
Онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако с тех пор сайт неоднократно «ложился» из-за большого наплыва посетителей. Чтобы избежать постоянных сбоев, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и с этой целью ввела онлайн-очередь, в которую пользователь попадает автоматически.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.