IKEA возобновила возможность оформления заказов на сайте

Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.