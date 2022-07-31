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Пилоты Lufthansa проголосовали за забастовку ради повышения зарплат

Ведомости

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa заявили о готовности устроить забастовку с требованием повышения зарплат. Члены немецкого профсоюза пилотов и авиаинженеров Vereinigung Cockpit большинством голосов выступили за забастовку, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на организацию.

Забастовка около 5000 пилотов возможна «с немедленным вступлением в силу», сообщили в профсоюзе после подсчета голосов. Там заявили, что пилоты дали «предупреждающий сигнал» руководству Lufthansa, и теперь ждут от компании предложений. 

«В Lufthansa Passenger Airlines 97,6% участников проголосовали за забастовку. В дочерней грузовой компании Cargo одобрение было еще выше — 99,3%» — пишет газета. 

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В конце июля Lufthansa отменила более 1000 рейсов в Германии из-за забастовки работников наземных служб авиаперевозчика, сообщал CNN. В забастовке, организованной объединенным профсоюзом работников сферы услуг ФРГ Ver.di, принимали участие более 20 000 сотрудников. В результате около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни. 

Сообщалось, что с помощью этой меры Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Заместитель председателя профсоюза Кристин Беле, которая в основном ведет все переговоры, сообщила, что сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции.

Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц. Во время предыдущих переговоров компания предложила повысить зарплату только на 2%, но этого недостаточно, чтобы «компенсировать инфляцию», рассказала Беле в интервью телеканалу ZDF. Следующий раунд переговоров профсоюза и руководства авиакомпании назначен на 3-4 августа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных