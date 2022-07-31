Пилоты Lufthansa проголосовали за забастовку ради повышения зарплат

Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц. Во время предыдущих переговоров компания предложила повысить зарплату только на 2%, но этого недостаточно, чтобы «компенсировать инфляцию», рассказала Беле в интервью телеканалу ZDF. Следующий раунд переговоров профсоюза и руководства авиакомпании назначен на 3-4 августа.