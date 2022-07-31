Пилоты Lufthansa проголосовали за забастовку ради повышения зарплат
Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa заявили о готовности устроить забастовку с требованием повышения зарплат. Члены немецкого профсоюза пилотов и авиаинженеров Vereinigung Cockpit большинством голосов выступили за забастовку, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на организацию.
Забастовка около 5000 пилотов возможна «с немедленным вступлением в силу», сообщили в профсоюзе после подсчета голосов. Там заявили, что пилоты дали «предупреждающий сигнал» руководству Lufthansa, и теперь ждут от компании предложений.
«В Lufthansa Passenger Airlines 97,6% участников проголосовали за забастовку. В дочерней грузовой компании Cargo одобрение было еще выше — 99,3%» — пишет газета.
В конце июля Lufthansa отменила более 1000 рейсов в Германии из-за забастовки работников наземных служб авиаперевозчика, сообщал CNN. В забастовке, организованной объединенным профсоюзом работников сферы услуг ФРГ Ver.di, принимали участие более 20 000 сотрудников. В результате около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни.
Сообщалось, что с помощью этой меры Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Заместитель председателя профсоюза Кристин Беле, которая в основном ведет все переговоры, сообщила, что сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции.
Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц. Во время предыдущих переговоров компания предложила повысить зарплату только на 2%, но этого недостаточно, чтобы «компенсировать инфляцию», рассказала Беле в интервью телеканалу ZDF. Следующий раунд переговоров профсоюза и руководства авиакомпании назначен на 3-4 августа.