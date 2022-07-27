Lufthansa отменила все рейсы в Германии из-за забастовки

С помощью этой меры Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Заместитель председателя профсоюза Кристин Беле, которая в основном ведет все переговоры, сообщила, что сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц. Во время предыдущих переговоров компания предложила повысить зарплату только на 2%, но этого недостаточно, чтобы «компенсировать инфляцию», рассказала Беле в интервью телеканалу ZDF.