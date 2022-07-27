Газета
Бизнес

Lufthansa отменила все рейсы в Германии из-за забастовки

Ведомости

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила более 1000 рейсов в Германии из-за забастовки работников наземных служб авиаперевозчика, сообщает CNN. Уточняется, что отмена рейсов произошла в первую очередь в узловых аэропортах Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

Всего в забастовке, организованной объединенным профсоюзом работников сферы услуг ФРГ Ver.di, принимают участие более 20 000 сотрудников. Они начали бастовать в 03:45 (04:45 мск) в аэропортах Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Берлина, Бремена, Гамбурга, Кельна, Дюссельдорфа и Штутгарта. Предполагается, что стачка продлится до 06:00 четверга, 28 июля. 

Сегодня из-за отказа сотрудников работать около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни. В авиакомпании предупреждают, что в связи с этой забастовкой многие рейсы могут быть отменены также в четверг и пятницу. 

С помощью этой меры Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Заместитель председателя профсоюза Кристин Беле, которая в основном ведет все переговоры, сообщила, что сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц. Во время предыдущих переговоров компания предложила повысить зарплату только на 2%, но этого недостаточно, чтобы «компенсировать инфляцию», рассказала Беле в интервью телеканалу ZDF.

Следующий раунд переговоров профсоюза и руководства авиакомпании назначен на 3-4 августа. Беле сегодня исключила возможность проведения дальнейших предупредительных забастовок до этого времени.

Из-за нехватки персонала авиакомпании уже приходилось отменить более 900 рейсов в начале июня. Тогда помимо Lufthansa с этой проблемой столкнулись компании British Airways, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, которые в общей сложности отменили несколько сотен рейсов, в результате чего в аэропортах скопились тысячи пассажиров, ожидающих новых рейсов или переноса полета на другое время.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Lufthansa отменила около 900 рейсов из-за нехватки персонала
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных