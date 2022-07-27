Lufthansa отменила все рейсы в Германии из-за забастовки
Всего в забастовке, организованной объединенным профсоюзом работников сферы услуг ФРГ Ver.di, принимают участие более 20 000 сотрудников. Они начали бастовать в 03:45 (04:45 мск) в аэропортах Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Берлина, Бремена, Гамбурга, Кельна, Дюссельдорфа и Штутгарта. Предполагается, что стачка продлится до 06:00 четверга, 28 июля.
Сегодня из-за отказа сотрудников работать около 130 000 пассажиров не смогли вылететь из аэропортов — их рейсы были перенесены на другие дни. В авиакомпании предупреждают, что в связи с этой забастовкой многие рейсы могут быть отменены также в четверг и пятницу.
С помощью этой меры Ver.di рассчитывает добиться прогресса в переговорах с компанией об улучшении условий труда и повышении зарплат. Заместитель председателя профсоюза Кристин Беле, которая в основном ведет все переговоры, сообщила, что сотрудники сталкиваются с нагрузкой из-за нехватки персонала и высокой инфляции. Бастующие требуют увеличения зарплаты на 9,5%, или не менее чем на 350 евро в месяц. Во время предыдущих переговоров компания предложила повысить зарплату только на 2%, но этого недостаточно, чтобы «компенсировать инфляцию», рассказала Беле в интервью телеканалу ZDF.
Следующий раунд переговоров профсоюза и руководства авиакомпании назначен на 3-4 августа. Беле сегодня исключила возможность проведения дальнейших предупредительных забастовок до этого времени.
Из-за нехватки персонала авиакомпании уже приходилось отменить более 900 рейсов в начале июня. Тогда помимо Lufthansa с этой проблемой столкнулись компании British Airways, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, которые в общей сложности отменили несколько сотен рейсов, в результате чего в аэропортах скопились тысячи пассажиров, ожидающих новых рейсов или переноса полета на другое время.
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