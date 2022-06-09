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Бизнес

Lufthansa отменила около 900 рейсов из-за нехватки персонала

Ведомости

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa была вынуждена отменить около 900 внутренних и европейских рейсов в июле на фоне дефицита персонала, об этом сообщило агентство Bloomberg. Доля отмененных рейсов составляет 5% от обычной пропускной способности компании в выходные дни.

В сообщении компании сказано, что эта проблема является общей для всей авиационной отрасли в Европе: «Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний».

В 2020 г. убыток авиакомпании составил рекордные 6,7 млрд евро — против прибыли в 1,2 млрд евро годом ранее, следует из финансового отчета компании. Чтобы сократить расходы в ковидном 2020 г., компания была вынуждена уволить 20% от штата 2019 г., или 110 000 человек. Сейчас же компании пытаются привлечь новых сотрудников, пишет агентство.

Помимо Lufthansa, с этой проблемой столкнулись компании British Airways, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, которые в общей сложности отменили несколько сотен рейсов, в результате чего в аэропортах скапливаются тысячи пассажиров, ожидающих новых рейсов или переноса полета на другое время, пишет Guardian.

Отмена рейсов также сопровождается многочисленными забастовками авиаперсонала. Так, в Италии из-за выступлений сотрудников, недовольных низким уровнем заработной платы, тяжелыми условиями труда и отсутствием выходных, было отменено 360 рейсов 8 июня, сообщил руководитель одного из итальянских профсоюзов Клаудио Тарлацци. По его словам, «работа в этих компаниях [которые не соблюдают трудовое законодательство и не обеспечивают конкурентный уровень заработной платы. — Прим. "Ведомостей"] лишает труд уважения», писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Убыток Lufthansa в 2020 году достиг рекордных €6,7 млрд
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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