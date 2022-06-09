Lufthansa отменила около 900 рейсов из-за нехватки персонала
В сообщении компании сказано, что эта проблема является общей для всей авиационной отрасли в Европе: «Это касается аэропортов, агентств наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиалиний».
В 2020 г. убыток авиакомпании составил рекордные 6,7 млрд евро — против прибыли в 1,2 млрд евро годом ранее, следует из финансового отчета компании. Чтобы сократить расходы в ковидном 2020 г., компания была вынуждена уволить 20% от штата 2019 г., или 110 000 человек. Сейчас же компании пытаются привлечь новых сотрудников, пишет агентство.
Отмена рейсов также сопровождается многочисленными забастовками авиаперсонала. Так, в Италии из-за выступлений сотрудников, недовольных низким уровнем заработной платы, тяжелыми условиями труда и отсутствием выходных, было отменено 360 рейсов 8 июня, сообщил руководитель одного из итальянских профсоюзов Клаудио Тарлацци. По его словам, «работа в этих компаниях [которые не соблюдают трудовое законодательство и не обеспечивают конкурентный уровень заработной платы. — Прим. "Ведомостей"] лишает труд уважения», писали «РИА Новости».