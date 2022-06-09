Lufthansa отменила около 900 рейсов из-за нехватки персонала

В 2020 г. убыток авиакомпании составил рекордные 6,7 млрд евро — против прибыли в 1,2 млрд евро годом ранее, следует из финансового отчета компании. Чтобы сократить расходы в ковидном 2020 г., компания была вынуждена уволить 20% от штата 2019 г., или 110 000 человек. Сейчас же компании пытаются привлечь новых сотрудников, пишет агентство.