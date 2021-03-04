Убыток Lufthansa в 2020 год достиг рекордных €6,7 млрд

Кроме того, в компании признали, что по итогам 2020 г. численность сотрудников составила 110000 человек. Таким образом, ей пришлось уволить 20% от штата по состоянию на 2019 г., в том числе, пилотов. «Затраты на персонал были значительно сокращены за счет сокращения штата, кризисных соглашений с социальными партнерами и сокращенной работы», — добавили в Lufthansa.