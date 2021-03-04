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Убыток Lufthansa в 2020 год достиг рекордных €6,7 млрд

Ведомости

Убыток немецкой авиакомпании Lufthansa за 2020 г. составил рекордные 6,7 млрд евро против прибыли в 1,2 млрд евро годом ранее, следует из финансового отчета авиаперевозчика.

Выручка авиакомпании упала с 36,4 млрд евро до 13,6 млрд евро (на 63%). Долг Lufthansa за год вырос до 9,9 млрд евро (+43%). Объем перевозок пассажиров в 2020 г. составил четверть от уровня 2019 г. — 36,4 млн человек. «Только на возмещение отмененных билетов было выплачено около 3,9 млрд евро», — говорится в отчете перевозчика.

Чистый долг, включая обязательства по аренде, увеличился примерно до 9,9 млрд евро (в прошлом году: 6,7 млрд евро). Пенсионные обязательства увеличились на 43% — до 9,5 млрд евро (в прошлом году: 6,7 млрд евро).

Капитальные затраты Lufthansa Group были сокращены примерно на две трети, до 1,3 млрд евро (3,6 млрд евро в 2019 г.) в основном за счет соглашений с производителями самолетов, которые предусматривают отсрочку поставок в 2021 г. и далее. 

Кроме того, в компании признали, что по итогам 2020 г. численность сотрудников составила 110000 человек. Таким образом, ей пришлось уволить 20% от штата по состоянию на 2019 г., в том числе, пилотов. «Затраты на персонал были значительно сокращены за счет сокращения штата, кризисных соглашений с социальными партнерами и сокращенной работы», — добавили в Lufthansa.

В мае 2020 г. после серьезного сокращения авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим убытков Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных