Убыток Lufthansa в 2020 год достиг рекордных €6,7 млрд
Выручка авиакомпании упала с 36,4 млрд евро до 13,6 млрд евро (на 63%). Долг Lufthansa за год вырос до 9,9 млрд евро (+43%). Объем перевозок пассажиров в 2020 г. составил четверть от уровня 2019 г. — 36,4 млн человек. «Только на возмещение отмененных билетов было выплачено около 3,9 млрд евро», — говорится в отчете перевозчика.
Чистый долг, включая обязательства по аренде, увеличился примерно до 9,9 млрд евро (в прошлом году: 6,7 млрд евро). Пенсионные обязательства увеличились на 43% — до 9,5 млрд евро (в прошлом году: 6,7 млрд евро).
Капитальные затраты Lufthansa Group были сокращены примерно на две трети, до 1,3 млрд евро (3,6 млрд евро в 2019 г.) в основном за счет соглашений с производителями самолетов, которые предусматривают отсрочку поставок в 2021 г. и далее.
Кроме того, в компании признали, что по итогам 2020 г. численность сотрудников составила 110000 человек. Таким образом, ей пришлось уволить 20% от штата по состоянию на 2019 г., в том числе, пилотов. «Затраты на персонал были значительно сокращены за счет сокращения штата, кризисных соглашений с социальными партнерами и сокращенной работы», — добавили в Lufthansa.
В мае 2020 г. после серьезного сокращения авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим убытков Lufthansa заявила, что договорилась с Экономическим стабилизационным фондом Германии (WSF) об условиях господдержки на 9 млрд евро. Они предусматривают, что WSF получит 20% акций Lufthansa, а в случае попытки поглощения компании сможет увеличить долю до 25% плюс 1 акция. Компания впервые с 1997 г. может стать частично государственной.