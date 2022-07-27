Правительство Германии сократило долю в Lufthansa до менее 10%

Правительство Германии в разгар пандемии коронавируса выделило авиаперевозчику 9 млрд евро в рамках господдержки, став владельцем 20% акций компании. Уточнялось, что в случае попытки других акционеров приобрести контроль над Lufthansa Германия доведет свою долю до блокирующего пакета (25% плюс 1 акция). В рамках этой сделки WSF выделил авиаперевозчику 3 млрд евро займом на три года.