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Правительство Германии сократило долю в Lufthansa до менее 10%

Ведомости

Государственный фонд стабилизации экономики (WSF) Германии продал часть своих акций в немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, в результате сократив свое присутствие в ней до менее 10%, сообщило агентство Reuters. 

Правительство Германии в разгар пандемии коронавируса выделило авиаперевозчику 9 млрд евро в рамках господдержки, став владельцем 20% акций компании. Уточнялось, что в случае попытки других акционеров приобрести контроль над Lufthansa Германия доведет свою долю до блокирующего пакета (25% плюс 1 акция). В рамках этой сделки WSF выделил авиаперевозчику 3 млрд евро займом на три года.

Уточняется, что сейчас авиакомпания демонстрирует стабильное развитие, поэтому правительство Германии решило снизить долю своего участия до менее 10%. Оставшиеся акции будут проданы до конца октября 2023 г.

До 1994 г. Lufthansa находилась под контролем государства. Сейчас крупнейшим акционером компании является немецкий бизнесмен-миллиардер Клаус-Михаэль Кюне, которому принадлежит более 15% акций авиаперевозчика. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных