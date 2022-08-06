Маск назвал условие для закрытия сделки по покупке Twitter
Twitter должна раскрыть свой метод выборки 100 учетных записей и способ подтверждения их подлинности, тогда сделка по покупке компании состоится на первоначальных условиях, заявил владелец Tesla и SpaceX Илон Маск.
«Но если выяснится, что они солгали, сделки не будет», — заявил бизнесмен (цитата по Reuters).
В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за $44 млрд, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной такого решения адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.
Twitter после этого подал в суд на бизнесмена, чтобы заставить его завершить сделку по приобретению компании, писала The New York Times. В середине июля юристы владельца Tesla и SpaceX подали ходатайство против ускорения рассмотрения иска Twitter. 30 июля Маск подал встречный иск к компании.