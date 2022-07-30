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Бизнес

Маск подал встречный иск к Twitter

Ведомости

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к Twitter в пятницу на фоне иска акционера компании, который в тот же день попросил суд обязать бизнесмена закрыть сделку по приобретению Twitter за $44 млрд. Детали 164-страничного обращения в суд Маска не разглашаются, пишет The Guardian.

По данным издания, 29 июля акционер Twitter Луиджи Криспо, которому принадлежит 5500 акций, через суд потребовал от Маска завершить сделку по покупке компании. Он также просит признать, что бизнесмен нарушил свои фидуциарные обязательства перед акционерами Twitter, и присудить компенсацию за причиненные убытки. 

Основатель Tesla обратился в суд спустя несколько часов после того, как канцлер канцелярии штата Делавэр Кэтлин Маккормик распорядилась о пятидневном судебном разбирательстве, которое начнется 17 октября и определит, может ли Маск отказаться от сделки с Twitter. По решению суда, как пишет газета, вскоре может быть опубликована отредактированная версия иска предпринимателя.

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В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за $44 млрд, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной такого решения адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.

Twitter после этого подал в суд на бизнесмена, чтобы заставить его завершить сделку по приобретению компании, писала The New York Times. В середине июля юристы владельца Tesla и SpaceX подали ходатайство против ускорения рассмотрения иска Twitter.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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