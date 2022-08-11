«Молдовагазу» не хватает почти $15 млн на авансовый платеж «Газпрому» в августе
Компании «Молдовагаз» не хватает $14,8 млн на авансовый платеж «Газпрому» за поставки в августе, сообщил руководитель молдавской компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«В связи с неполным тарифным покрытием всех расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв АО «Молдовагаз» составит в августе 285,4 млн леев ($14,8 млн)», – сказал он.
Чебан добавил, что ожидаемые финансовые поступления от реализации газа населению в августе принесут около 402 млн леев ($20,8 млн), в то время как на закупки российского газа понадобится 667 млн леев ($34,6 млн). Из этой суммы 299,7 млн леев ($15,5 млн) приходятся на остаток за июль, а 367,9 млн леев ($19,11 млн) – на 50%-ный авансовый платеж за август.
Чебан также обратил внимание на то, что изменение тарифов в августе для населения не повлияет на ситуацию, поскольку первые поступления по новым регулируемым ценам будут только в сентябре.
О том, что «Молдовагаз» не сможет внести авансовый платеж «Газпрому» за поставки газа в августе, Чебан рассказал накануне. Он отметил, что компания уже попросила отсрочку по платежам, однако ответа пока не получила. Сам Чебан надеется, что в IV квартале будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена снизится, как прописано в контракте.
На вопрос о том, что будет, если «Газпром» не предоставит отсрочку, Чебан не стал отвечать, он лишь сказал, что акционеры должны принять во внимание тот факт, что такая ситуация в компании возникла из-за условий молдавского законодательства.
Стоимость закупки газа в августе для Молдавии составила $1458 за 1000 кубометров, ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 кубометров. Молдавское национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) 4 августа подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр (исходя при расчетах из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 кубометров). «Молдовагаз» же просил цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
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