Молдавия заключила договор о проведении аудита долга перед «Газпромом»
Власти Молдавии заключили договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг-Финанс», сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну. Контракт подписан с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.
По его словам, обе компании обязуются провести аудит долгов республики за газ до 30 января 2023 г. «Контракт заключен в ходе процедуры прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022», – добавил Спыну.
С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки. 29 октября договор был продлен на пять лет. Согласно документу, Россия согласилась на предложенную Молдавией формулу при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга.
В феврале 2022 г. Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга. До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза».
Соглашение об урегулировании исторической задолженности должно было быть подписано до 1 мая 2022 г. 12 апреля оператор газоснабжения Молдавии направил в «Газпром» запрос о продлении срока проведения аудита долга.
В октябре 2021 г. в «Газпроме» сообщали, что долг «Молдовагаза» перед российской компанией за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.