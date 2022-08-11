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Молдавия заключила договор о проведении аудита долга перед «Газпромом»

Ведомости

Власти Молдавии заключили договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг-Финанс», сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер республики Андрей Спыну. Контракт подписан с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co.

По его словам, обе компании обязуются провести аудит долгов республики за газ до 30 января 2023 г. «Контракт заключен в ходе процедуры прямых переговоров на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 13.07.2022», – добавил Спыну.

С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки. 29 октября договор был продлен на пять лет. Согласно документу, Россия согласилась на предложенную Молдавией формулу при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга.

В феврале 2022 г. Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга. До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза».

Соглашение об урегулировании исторической задолженности должно было быть подписано до 1 мая 2022 г. 12 апреля оператор газоснабжения Молдавии направил в «Газпром» запрос о продлении срока проведения аудита долга.

В октябре 2021 г. в «Газпроме» сообщали, что долг «Молдовагаза» перед российской компанией за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных