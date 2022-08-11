Молдавия заключила договор о проведении аудита долга перед «Газпромом»

С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки. 29 октября договор был продлен на пять лет. Согласно документу, Россия согласилась на предложенную Молдавией формулу при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга.