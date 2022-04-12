Газета
Бизнес

«Молдовагаз» попросил «Газпром» продлить сроки проведения аудита долга

Ведомости

Основной оператор газоснабжения Молдавии, «Молдовагаз», направил в «Газпром» запрос о продлении срока проведения аудита долга и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности, сообщил в своем Telegram глава газораспределительной компании Вадим Чебан.

Согласно протоколу от 29 октября 2021 г. данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 г., добавил он.

Ранее правительство Молдавии допустило, что «Газпром» с 1 мая может приостановить поставки газа в страну, так как «Молдовагаз» может не успеть провести аудит до этой даты.

С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки и формулы, по которой рассчитывается цена.

В итоге договор был продлен 29 октября на пять лет, при этом Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. «Газпром» оценивает его в $709 млн. Правительство Молдавии считает, что для выяснения точной суммы нужно провести независимый аудит.

В феврале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга «Молдовагаза». До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители молдавского кабмина не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита».

Крупнейший акционер «Молдовагаза» — «Газпром», он контролирует 50% акций. Еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, 13,44% — непризнанной Приднестровской республике. Оставшиеся 1,23% — у миноритарных акционеров.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных