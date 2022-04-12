«Молдовагаз» попросил «Газпром» продлить сроки проведения аудита долга
Согласно протоколу от 29 октября 2021 г. данное соглашение должно быть подписано до 1 мая 2022 г., добавил он.
Ранее правительство Молдавии допустило, что «Газпром» с 1 мая может приостановить поставки газа в страну, так как «Молдовагаз» может не успеть провести аудит до этой даты.
С 2011 г. «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Срок действия очередного контракта закончился 30 сентября 2021 г., но стороны не могли заключить новый договор на протяжении месяца из-за долгов Кишинева за прошлые поставки и формулы, по которой рассчитывается цена.
В итоге договор был продлен 29 октября на пять лет, при этом Россия согласилась на формулу, которую предложила Молдавия, при условии своевременной оплаты текущих платежей и погашения исторического долга. «Газпром» оценивает его в $709 млн. Правительство Молдавии считает, что для выяснения точной суммы нужно провести независимый аудит.
В феврале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что российский холдинг может расторгнуть контракт на поставку газа в республику из-за разногласий вокруг долга «Молдовагаза». До этого «Газпром» обвинил представителей Молдавии в том, что они в одностороннем порядке установили условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза». В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители молдавского кабмина не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита».
Крупнейший акционер «Молдовагаза» — «Газпром», он контролирует 50% акций. Еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, 13,44% — непризнанной Приднестровской республике. Оставшиеся 1,23% — у миноритарных акционеров.