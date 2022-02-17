В Молдавии допустили разрыв газового контракта с «Газпромом» из-за аудита долга

«Существует риск, что "Газпром" не признает итоги аудита. "Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт», — сказал Спыну в эфире молдавского телеканала Jurnal TV, его слова приводит агентство «Прайм».