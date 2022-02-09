Молдавия намерена продолжить переговоры об аудите долга «Газпрому»
Правительство Молдавии рассчитывает продолжить переговоры с «Газпромом» об аудите долга основного оператора газоснабжения страны — «Молдовагаза». Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спину, комментируя заявление российского концерна о нарушении республикой договоренностей об аудите.
Спыну сослался на пописанный в октябре прошлого года протокол между правительством Молдавии и «Газпромом», согласно которому аудит долга проводит молдавская сторона. В связи с этим Агентству публичной собственности Молдавии поручили выполнить нужные процедуры, написал Спыну в своем Telegram-канале.
«Информация была доведена до сведения мажоритарного акционера — "Газпрома", который вопреки договоренностям в одностороннем порядке созвал заседание наблюдательного совета для утверждения документации по аудиту. В будущем я продолжу переговоры с "Газпромом", чтобы преодолеть любые недоразумения по этому поводу», — говорится в сообщении.
Накануне «Газпром» заявил, что Молдавия в одностороннем порядке установила условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза» перед российской компанией. В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители правительства Молдавии не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», которое было назначено на 2 февраля и на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита». Молдавская сторона сообщила, что уже определила эти условия, при этом направленные ранее предложения «Газпрома» учтены не были. «Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности», — отметили в пресс-службе газового концерна.
Крупнейшим акционер «Молдовагаза» — «Газпром», который контролирует 50% акций. Еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — непризнанной Приднестровской республике. Оставшиеся 1,23% — у миноритарных акционеров.
Погашение долга и своевременная оплата текущих платежей были одними из условий, на которых «Газпром» осенью согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. В октябре в «Газпроме» сообщили, что долг «Молдовагаза» перед российской компанией за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей — $709 млн.
Инициатором независимого аудита долга выступило правительство Молдавии, которое считает нужным уточнить размер задолженности по поставкам газа перед Россией. Проверка коснется как дочерних компаний предприятия, так и юрлиц, прямо или косвенно связанных с газовой сферой. Итоговый отчет аудитора должен быть подготовлен до 30 ноября 2022 г.
Накануне председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан допустил, что правительство Молдавии может попросить об отсрочке аудита на предстоящем в марте заседании двухсторонней межправительственной комиссии из-за того, что есть риск не завершить проверку до мая, как было оговорено.