Молдавия намерена продолжить переговоры об аудите долга «Газпрому»

Накануне «Газпром» заявил, что Молдавия в одностороннем порядке установила условия привлечения аудитора для проверки задолженности «Молдовагаза» перед российской компанией. В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что представители правительства Молдавии не пришли на заседание наблюдательного совета «Молдовагаза», которое было назначено на 2 февраля и на котором должны были быть согласованы «подходы к проведению аудита». Молдавская сторона сообщила, что уже определила эти условия, при этом направленные ранее предложения «Газпрома» учтены не были. «Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности», — отметили в пресс-службе газового концерна.