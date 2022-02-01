Молдавия будет закупать российский газ в феврале по сниженной цене
Стоимость российского газа для Молдавии в феврале 2022 г. снизится до $563 за тысячу кубометров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для "Молдовагаз" в феврале составит $563 за 1 тыс. куб. м», — рассказал Чебан. Он добавил, что снижение стоимости позволит компании компенсировать часть «отрицательных финансовых отклонений», которые на данный момент превышают $111 млн.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. В январе закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $647 за 1 тыс. куб. м., в декабре — $550, в ноябре — $450. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за тысячу кубометров.
По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития республики Андрея Спыну, благодаря новому контракту Молдавии удалось сэкономить около $330 млн в сравнении с закупками газа на спотовом рынке.
В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Компания дважды — в ноябре и в январе — получала предупреждение от «Газпрома» о приостановке поставок из-за просрочки по платежам, однако в обоих случаях ее удалось избежать. Деньги на оплату задолженности выделялись из бюджета Молдавии.
В минувшую пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии повысило тариф на газ для населения на 38%, до 15,18 лея (около 66,2 руб.) за 1 куб. м с учетом НДС.