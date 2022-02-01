Молдавия будет закупать российский газ в феврале по сниженной цене

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. В январе закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $647 за 1 тыс. куб. м., в декабре — $550, в ноябре — $450. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за тысячу кубометров.