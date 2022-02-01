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Молдавия будет закупать российский газ в феврале по сниженной цене

Ведомости

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале 2022 г. снизится до $563 за тысячу кубометров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для "Молдовагаз" в феврале составит $563 за 1 тыс. куб. м», — рассказал Чебан. Он добавил, что снижение стоимости позволит компании компенсировать часть «отрицательных финансовых отклонений», которые на данный момент превышают $111 млн.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. В январе закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $647 за 1 тыс. куб. м., в декабре — $550, в ноябре — $450. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за тысячу кубометров.

По словам  вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития республики Андрея Спыну, благодаря новому контракту Молдавии удалось сэкономить около $330 млн в сравнении с закупками газа на спотовом рынке.

В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Компания дважды — в ноябре и в январе — получала предупреждение от «Газпрома» о приостановке поставок из-за просрочки по платежам, однако в обоих случаях ее удалось избежать. Деньги на оплату задолженности выделялись из бюджета Молдавии.

В минувшую пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии повысило тариф на газ для населения на 38%, до 15,18 лея (около 66,2 руб.) за 1 куб. м с учетом НДС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных