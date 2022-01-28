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Экономика

Власти Молдавии повысили цену на газ для населения на 38%

Ведомости

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии повысило тариф на газ для жителей страны на 38% до 15,18 лея (около 66,2 руб.) за 1 куб. м с учетом НДС, сообщил «Интерфакс». Ранее компания-поставщик топлива «Молдовагаз» потребовала повысить тариф из-за роста закупочной цены газа у «Газпрома», однако компания просила повысить цену до 15,59 лея за 1 куб. м.

В заявке «Молдовагаза», поданной в агентство, средняя цена на российский газ прогнозируется на уровне $620 за 1000 куб. м в 2022 г. Средний курс молдавской валюты составляет 18,33 лея за $1, поэтому конечный тариф для населения предлагалось поднять до 15,59 лея. Регулятор согласился с уровнем закупочной цены, однако при расчете тарифа использовал курс 17,73 лея за $1, поэтому новый тариф составил 15,18 лея за 1 куб. м.

Правительство страны обещало увеличить объем компенсаций, поэтому для потребителей тарифы на первые 150 куб. м газа останутся на прежнем уровне. Правительство также компенсирует разницу «Молдовагазу».

В четверг парламент Молдавии объявил режим ЧП сроком на 60 дней, после того как «Газпром» пригрозил с 21 января прекратить поставки газа из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. В этот период правительство может вводить нормированное потребление природного газа и других источников энергии, выделять средства для закупки газа, координировать работу СМИ, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.

В октябре прошлого года компании продлили контракт на поставку газа на пять лет. Цена российского топлива для «Молдовагаза» по нему выросла с $450 за тысячу кубометров в ноябре до $550 в декабре и $647 в январе. В рамках соглашения «Молдовагаз» обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Ранее по теме: «Молдовагаз» обязали до конца дня выплатить «Газпрому» аванс за январь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных