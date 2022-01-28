Власти Молдавии повысили цену на газ для населения на 38%
Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии повысило тариф на газ для жителей страны на 38% до 15,18 лея (около 66,2 руб.) за 1 куб. м с учетом НДС, сообщил «Интерфакс». Ранее компания-поставщик топлива «Молдовагаз» потребовала повысить тариф из-за роста закупочной цены газа у «Газпрома», однако компания просила повысить цену до 15,59 лея за 1 куб. м.
В заявке «Молдовагаза», поданной в агентство, средняя цена на российский газ прогнозируется на уровне $620 за 1000 куб. м в 2022 г. Средний курс молдавской валюты составляет 18,33 лея за $1, поэтому конечный тариф для населения предлагалось поднять до 15,59 лея. Регулятор согласился с уровнем закупочной цены, однако при расчете тарифа использовал курс 17,73 лея за $1, поэтому новый тариф составил 15,18 лея за 1 куб. м.
Правительство страны обещало увеличить объем компенсаций, поэтому для потребителей тарифы на первые 150 куб. м газа останутся на прежнем уровне. Правительство также компенсирует разницу «Молдовагазу».
В четверг парламент Молдавии объявил режим ЧП сроком на 60 дней, после того как «Газпром» пригрозил с 21 января прекратить поставки газа из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. В этот период правительство может вводить нормированное потребление природного газа и других источников энергии, выделять средства для закупки газа, координировать работу СМИ, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.
В октябре прошлого года компании продлили контракт на поставку газа на пять лет. Цена российского топлива для «Молдовагаза» по нему выросла с $450 за тысячу кубометров в ноябре до $550 в декабре и $647 в январе. В рамках соглашения «Молдовагаз» обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.