«Известия»: российские магазины начнут продавать просроченные продукты для удобрений

В документах отмечается, что компания уже приступила к заключению договоров с партнерами о продаже просрочки. В рамках проекта специалисты «Магнита» разработали новую схему списания продуктов, которые могут быть полезны для других целей. В компании уточнили, что просроченные товары собираются продавать компаниям, которые производят корма и удобрения.