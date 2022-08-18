«Известия»: российские магазины начнут продавать просроченные продукты для удобрений
Таким образом «Магнит» планирует сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Помимо продажи просроченных товаров контрагентам компания также собирается оптимизировать свои закупки у поставщиков и передавать продукты на переработку. Цель ритейлера — снизить объем отходов в два раза к 2025 г.
В документах отмечается, что компания уже приступила к заключению договоров с партнерами о продаже просрочки. В рамках проекта специалисты «Магнита» разработали новую схему списания продуктов, которые могут быть полезны для других целей. В компании уточнили, что просроченные товары собираются продавать компаниям, которые производят корма и удобрения.
Реализовывать инициативу будут в рамках постановления правительства № 1612 от 07.10.2020 г. — этот документ установил порядок изъятия из обращения опасной продукции. Из него следует, что при установлении безопасности продукта экспертизой его можно отправлять на переработку.
Ранее Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга. За реализацию пилотного проекта взялась X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь». В рамках проекта компания безвозмездно передает нуждающимся людям еду, срок годности которой уже подходит к концу, но употреблять ее все еще можно.
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