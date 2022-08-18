Stars Coffee планирует открыть на месте Starbucks 100 кофеен за два месяца
Компания «Синдика», выкупившая российский бизнес Starbucks совместно с рэпером Тимати, намерена открыть около 100 кофеен Stars Coffee в России за два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Олега Эскиндарова.
«У нас сейчас вначале стоит задача открыть максимальное количество всех кофеен, которыми занимался Starbucks. Было 130 объектов. Мы надеемся, что порядка сотни объектов нам удастся открыть — это наша задача на ближайшие два месяца», — сказал он.
Эскиндаров пояснил, что не все оставшиеся объекты интересны компании, при этом на каких-то уже заканчиваются договоры аренды, вопрос об их продлении «Синдика» будет рассматривать в ближайшее время. «Это такая техническая работа — от плохого избавляемся, хорошее оставляем и улучшаем», — пояснил он.
Он также отметил, что Starts coffee может запустить кофейни на новых точках, в городах, где Starbucks раньше не присутствовал. «Синдика», отмечает Эскиндаров, «за активный рост», поэтому, как только компания заметит, что оправдываются их прогнозы по финансовой отдаче, то сразу будут рассмотрены варианты открытия на новых местах. «Хотя, конечно, для нас базовыми точками будут оставаться Москва и Санкт-Петербург», — заявил он.
В начале марта Starbucks из-за СВО на Украине приостановил деловую активность в России: компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. 23 мая она сообщила, что приняла решение уйти с российского рынка. Компания, проработавшая в России 15 лет, закрыла 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ – 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.
15 июля владелец Pinskiy & Co Антон Пинский сообщил Forbes, что он, Тимати и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова выкупят российский бизнес Starbucks. Пинский не раскрыл условия сделки. По его словам, переговоры со Starbucks начались еще в марте. В конце июля Тимати сообщил, что сделка завершена, первые точки откроются в августе. По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки вряд ли превысила 700 млн руб. из-за существенного дисконта. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает ее в диапазоне 1,6-3 млрд руб. в зависимости от структуры сделки и пакета.
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