Stars Coffee планирует открыть на месте Starbucks 100 кофеен за два месяца

Он также отметил, что Starts coffee может запустить кофейни на новых точках, в городах, где Starbucks раньше не присутствовал. «Синдика», отмечает Эскиндаров, «за активный рост», поэтому, как только компания заметит, что оправдываются их прогнозы по финансовой отдаче, то сразу будут рассмотрены варианты открытия на новых местах. «Хотя, конечно, для нас базовыми точками будут оставаться Москва и Санкт-Петербург», — заявил он.