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Бизнес

Сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка

Ведомости

Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании. Starbucks работала в России 15 лет.

«Starbucks приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке. Мы продолжим оказывать поддержку почти 2000 партнерам в России, выплачивая им зарплату в течение шести месяцев и помогая найти новую работу», — говорится в сообщении. Компания решила закрыть свои 130 заведений, на долю которых приходится менее 1% годового дохода.

В начале марта Starbucks сообщил о приостановке всей деловой активности в России, в том числе поставок своей продукции. Президент компании Кевин Джонсон тогда объявил, что все доходы от работы компании в России будут направлены на гуманитарную помощь Украине.

В апреле о приостановке работы в России также объявила итальянская компания Lavazza, специализирующаяся на производстве кофе и кофемашин. 11 марта транснациональная компания Nestle объявила о прекращении экспорта в Россию и импорта не жизненно важных продуктов питания.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 23 мая, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных