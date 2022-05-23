Сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка
Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании. Starbucks работала в России 15 лет.
«Starbucks приняла решение уйти и больше не присутствовать на российском рынке. Мы продолжим оказывать поддержку почти 2000 партнерам в России, выплачивая им зарплату в течение шести месяцев и помогая найти новую работу», — говорится в сообщении. Компания решила закрыть свои 130 заведений, на долю которых приходится менее 1% годового дохода.
В начале марта Starbucks сообщил о приостановке всей деловой активности в России, в том числе поставок своей продукции. Президент компании Кевин Джонсон тогда объявил, что все доходы от работы компании в России будут направлены на гуманитарную помощь Украине.
В апреле о приостановке работы в России также объявила итальянская компания Lavazza, специализирующаяся на производстве кофе и кофемашин. 11 марта транснациональная компания Nestle объявила о прекращении экспорта в Россию и импорта не жизненно важных продуктов питания.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 23 мая, таких компаний уже более 1000.