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Бизнес

Starbucks сообщил о приостановке работы в России

Ведомости

Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о приостановке всей деловой активности в России, в том числе поставок своей продукции, говорится в заявлении президента компании Кевина Джонсона.

«Сегодня мы приняли решение приостановить всю деловую активность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks», — заявил Джонсон. В нынешней ситуации компания продолжит принимать решения в соответствии со своей миссией и ценностями и вести прозрачную коммуникацию, добавил Джонсон.

4 марта Джонсон сообщил, что все доходы от работы компании в России будут направлены на гуманитарную помощь Украине. По его словам, в России работает 130 кофеен Starbucks с 2000 сотрудников, которыми управляет лицензированный партнер.

Ранее McDonald’s также сообщил о временном закрытии 850 ресторанов в России, а владелец KFC и PizzaHut — Yum! Brands – о приостановке инвестиций в Россию. Всю прибыль от работы в стране компания направит на гуманитарные цели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных