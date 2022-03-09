Starbucks сообщил о приостановке работы в России
Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о приостановке всей деловой активности в России, в том числе поставок своей продукции, говорится в заявлении президента компании Кевина Джонсона.
«Сегодня мы приняли решение приостановить всю деловую активность в России, включая отгрузку всей продукции Starbucks», — заявил Джонсон. В нынешней ситуации компания продолжит принимать решения в соответствии со своей миссией и ценностями и вести прозрачную коммуникацию, добавил Джонсон.
4 марта Джонсон сообщил, что все доходы от работы компании в России будут направлены на гуманитарную помощь Украине. По его словам, в России работает 130 кофеен Starbucks с 2000 сотрудников, которыми управляет лицензированный партнер.
Ранее McDonald’s также сообщил о временном закрытии 850 ресторанов в России, а владелец KFC и PizzaHut — Yum! Brands – о приостановке инвестиций в Россию. Всю прибыль от работы в стране компания направит на гуманитарные цели.