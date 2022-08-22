Цена на газ в Европе превысила $2800 за куб. м
Биржевые цены на газ в Европе превысили $2800 за тысячу куб. м впервые с начала марта, прибавив сегодня 10,8%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость сентябрьского фьючерса на газ составила, в частности, 271 евро за МВт\ч, или $2845 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Прежде рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, после начала военной спецоперации на территории Украины, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900.
19 августа «Газпром» сообщил, что приостановит прокачку газа при помощи последней работающей турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена 2 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
В «Газпроме» ранее спрогнозировали цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м. В компании также сообщили со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Компании должны закачать еще 23,8 млрд куб. м газа, чтобы достигнуть уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 г.
В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта.
В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой. «Газпром» не готов забирать турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
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