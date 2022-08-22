Цена на газ в Европе превысила $2800 за куб. м

В «Газпроме» ранее спрогнозировали цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м. В компании также сообщили со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 48,6 млрд куб. м. Компании должны закачать еще 23,8 млрд куб. м газа, чтобы достигнуть уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019-2020 г.