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Бизнес

«Коммерсантъ»: компания сына губернатора Приморья получила квоты на вылов краба

Ведомости

Компания «Восход» Никиты Кожемяки, сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки, стала победителем аукциона по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба в течение 15 лет. Об этом «Коммерсанту» сообщили участники торгов. 

По их словам, «Восход» согласилась заплатить за квоты 1,65 млрд руб., что превышает стартовую цену в 78,22 млн руб. в 21 раз. Получить комментарий от победителя аукциона газете не удалось.

В Росрыболовстве конкуренцию на торгах объясняют высокой рентабельностью бизнеса по добыче краба. Ведомство отметило, что вырученные средства пойдут в федеральный бюджет.

Всего в торгах участвовали 11 компаний, в том числе «Антей» Игоря Михнова, «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Морской бриз» (структура «Магаданрыбфлота») и «Атлантик краб» (входит в ГК «Русский краб» Глеба Франка). В «Русском крабе» изданию подтвердили свое участие в аукционе. Остальные компании на запрос не ответили.

При этом собеседник газеты на рынке считает, что «Восход» переплатил за квоты. Он отметил, что компании «сложно будет окупить инвестиции». Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский подсчитал, что «Восход» приобрел права на добычу краба из расчета $180 за 1 кг. По его словам, в 2019 г. на Дальнем Востоке выловленный краб на торгах стоил $60 за 1 кг.

Ограниченность ресурса повышает его ценность, поясняет другой собеседник издания. Сейчас квоты на добычу крабов распределяются только в двух странах — в России (27 500 тонн, что составляет 94% мирового объема) и Норвегии (1800 тонн). При этом к ценным относятся только 10% крабов в российских водах, в том числе камчатские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных