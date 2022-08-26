«Коммерсантъ»: компания сына губернатора Приморья получила квоты на вылов краба

При этом собеседник газеты на рынке считает, что «Восход» переплатил за квоты. Он отметил, что компании «сложно будет окупить инвестиции». Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский подсчитал, что «Восход» приобрел права на добычу краба из расчета $180 за 1 кг. По его словам, в 2019 г. на Дальнем Востоке выловленный краб на торгах стоил $60 за 1 кг.