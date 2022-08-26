«Коммерсантъ»: компания сына губернатора Приморья получила квоты на вылов краба
Компания «Восход» Никиты Кожемяки, сына губернатора Приморского края Олега Кожемяки, стала победителем аукциона по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба в течение 15 лет. Об этом «Коммерсанту» сообщили участники торгов.
По их словам, «Восход» согласилась заплатить за квоты 1,65 млрд руб., что превышает стартовую цену в 78,22 млн руб. в 21 раз. Получить комментарий от победителя аукциона газете не удалось.
В Росрыболовстве конкуренцию на торгах объясняют высокой рентабельностью бизнеса по добыче краба. Ведомство отметило, что вырученные средства пойдут в федеральный бюджет.
Всего в торгах участвовали 11 компаний, в том числе «Антей» Игоря Михнова, «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Морской бриз» (структура «Магаданрыбфлота») и «Атлантик краб» (входит в ГК «Русский краб» Глеба Франка). В «Русском крабе» изданию подтвердили свое участие в аукционе. Остальные компании на запрос не ответили.
При этом собеседник газеты на рынке считает, что «Восход» переплатил за квоты. Он отметил, что компании «сложно будет окупить инвестиции». Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский подсчитал, что «Восход» приобрел права на добычу краба из расчета $180 за 1 кг. По его словам, в 2019 г. на Дальнем Востоке выловленный краб на торгах стоил $60 за 1 кг.
Ограниченность ресурса повышает его ценность, поясняет другой собеседник издания. Сейчас квоты на добычу крабов распределяются только в двух странах — в России (27 500 тонн, что составляет 94% мирового объема) и Норвегии (1800 тонн). При этом к ценным относятся только 10% крабов в российских водах, в том числе камчатские.
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