Глава «Газпрома» и вице-премьер Молдавии обсудили поставки газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обсудили оплату республикой российского газа, сообщили в Telegram-канале компании.
Уточняется, что на встрече, прошедшей в режиме видео-конференц-связи, обсуждались вопросы взаимодействия.
«В частности, ход реализации протокола от 29 октября 2021 г. по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Отдельно была подчеркнута необходимость оплаты молдавской стороной дальнейших поставок российского газа в контрактные сроки и в полном объеме», – говорится в сообщении «Газпрома».
Ранее днем глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале сообщил, что компания перечислила «Газпрому» $16,74 млн оплаты за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 г. В правительстве Молдавии уточнили, что приобретенный газ будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за 1000 куб. м, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.
Молдавское национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) 4 августа подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Тариф начал действовать с 1 августа. «Молдовагаз», в свою очередь, просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений. Стоимость закупки газа для Молдавии в августе составила $1458 за 1000 куб. м. Ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 куб. м. НАРЭ же при расчетах исходило из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 куб. м.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.