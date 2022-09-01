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Минвостокразвития: ВЭФ посетят делегации недружественных стран

Ведомости

Делегации ряда недружественных России стран посетят Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году, в частности речь идет о Японии и Южной Корее, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «РИА Новости».

«Гости будут... Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», – рассказал он.

Чекунков пояснил, что они сами живут долгое время в условиях ограниченного суверенитета, а ряд решений принимаются «не ими, не в их странах и не в интересах их народов». Например, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно несмотря на позицию Токио, которая, как утверждает чиновник, «высказывается и формулируется зависимыми людьми».

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.

Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц, в мае 2021 г. В список вошли только США и Чехия. В марте и затем в июле этого года правительство России расширило список, в него вошли также Великобритания, государства – члены Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Украина, Швейцария, Япония и др. Сейчас в нем 49 стран, которые ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных