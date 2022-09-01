Минвостокразвития: ВЭФ посетят делегации недружественных стран

Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц, в мае 2021 г. В список вошли только США и Чехия. В марте и затем в июле этого года правительство России расширило список, в него вошли также Великобритания, государства – члены Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Украина, Швейцария, Япония и др. Сейчас в нем 49 стран, которые ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля.