Минвостокразвития: ВЭФ посетят делегации недружественных стран
Делегации ряда недружественных России стран посетят Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году, в частности речь идет о Японии и Южной Корее, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью «РИА Новости».
«Гости будут... Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», – рассказал он.
Чекунков пояснил, что они сами живут долгое время в условиях ограниченного суверенитета, а ряд решений принимаются «не ими, не в их странах и не в интересах их народов». Например, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно несмотря на позицию Токио, которая, как утверждает чиновник, «высказывается и формулируется зависимыми людьми».
VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.
Правительство утвердило перечень иностранных государств, «совершающих недружественные действия» в отношении РФ, ее граждан или юрлиц, в мае 2021 г. В список вошли только США и Чехия. В марте и затем в июле этого года правительство России расширило список, в него вошли также Великобритания, государства – члены Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Украина, Швейцария, Япония и др. Сейчас в нем 49 стран, которые ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля.
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