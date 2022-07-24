Правительство России расширило перечень недружественных стран

Согласно указу президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, а также государство, его районы и муниципалитеты получают возможность расплатиться в рублях перед зарубежными кредиторами. Должник должен в российском банке открыть рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора, после чего перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу банка России. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн руб. в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).