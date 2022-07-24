Правительство России расширило перечень недружественных стран
Российское правительство добавило в перечень недружественных стран Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.
Остров Гернси у побережья Нормандии в проливе Ла-Манш и остров Мэн в Ирландском море внесли в список недружественных государств в связи с их поддержкой британских санкций против России. Багамские острова ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций страны, пояснили в правительстве. Распоряжение о расширении перечня недружественных стран и территорий уже подписано.
Ранее на этой неделе правительство включило в перечень недружественных государств Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
5 марта правительство России утвердило список недружественных стран в ответ на западные санкции. В список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Перечисленные страны и территории ранее ввели или же присоединились к санкциям в отношении России после начала специальной военной операции 24 февраля. Под ограничения попали некоторые российские банки, чиновники, бизнесмены и их семьи, депутаты Госдумы и министры.
Согласно указу президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», российские граждане и компании, а также государство, его районы и муниципалитеты получают возможность расплатиться в рублях перед зарубежными кредиторами. Должник должен в российском банке открыть рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора, после чего перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу банка России. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн руб. в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).