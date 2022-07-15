Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии
Министерство иностранных дел России внесло в черный список 384 члена палаты представителей (нижней палаты) парламента Японии, следует из заявления внешнеполитического ведомства. Это ответный шаг на введение ограничений против депутатов Госдумы с японской стороны.
«Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине», — следует из заявления.
В начале июля Япония ввела новый пакет антироссийских санкций, в том числе запретила экспорт 65 российским и 25 белорусским компаниям, а также ввела ограничения для еще 57 физических лиц. Среди юрлиц ограничения коснулись концерна «Алмаз-Антей», Фонда стратегической культуры, а также нескольких СМИ, включая информационно-аналитическое агентство SouthFront, медиагруппу Newsfront, информагентство Inforos.
Ранее власти Японии ввели несколько раундов санкций в связи со спецоперацией России на Украине. 17 июня Токио ввел запрет на экспорт в Россию ножей и лезвий для машин и приборов, локомотивов для железных дорог и автомобилей для обслуживания железных дорог, парогенераторов, газовых насосов и т. д. В начале июня Япония заморозила активы Московского кредитного банка, Россельхозбанка и белорусского Белинвестбанка. Также под санкции попали Банк России, Сбербанк, Альфа-банк, руководство страны и различные компании.
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