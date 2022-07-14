WP: в Японии испугались возможной остановки поставок российского газа
Японские чиновники выразили опасение, что Россия прекратит поставки природного газа в страну, если та поддержит ограничения цен на российскую нефть, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники. Японская сторона полагает, что Россия может так «отомстить».
Такие опасения высказали японские чиновники во время встречи с министром финансов США Джанет Йеллен в Токио. Йеллен, в свою очередь, заверила японских коллег, что США помогут удовлетворить «экономические потребности» Японии.
Издание отмечает, что главе Минфина США необходимо договориться также еще с рядом стран, в числе которых Китай, Индия, Турция и другие. Вашингтон опасается, что эти страны не согласятся поддержать инициативу, напротив, они станут покупать еще больше российской нефти. Йеллен уже излагала идею об ограничении цены на российскую нефть представителям Китая и Индии, на что те ответили весьма уклончиво, отмечает издание.
Противостояние между Россией и США, пишет The Washington Post, по вопросу цены на нефть может сказаться на американской экономике и мировом хозяйстве в целом. Введенное рядом стран эмбарго на нефть из России привело к резкому росту цен, однако в то же время позволило РФ перенаправить объемы сырья на рынки Индии и Китая, что даже увеличило доходы, несмотря на меньшие объемы проданной нефти.
Так, Россия за март и апрель продала только в Европу энергоресурсов на $47 млрд, что превышает показатели за аналогичный период 2021 года в два раза. При этом экспорт после начала спецоперации в западные страны упал практически на 28%, сообщал CNN.