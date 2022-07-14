WP: в Японии испугались возможной остановки поставок российского газа

Издание отмечает, что главе Минфина США необходимо договориться также еще с рядом стран, в числе которых Китай, Индия, Турция и другие. Вашингтон опасается, что эти страны не согласятся поддержать инициативу, напротив, они станут покупать еще больше российской нефти. Йеллен уже излагала идею об ограничении цены на российскую нефть представителям Китая и Индии, на что те ответили весьма уклончиво, отмечает издание.