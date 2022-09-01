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Бизнес

Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу

Ведомости

Фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновила работу с 1 сентября в рамках предпродажной подготовки предприятия, сообщил ТАСС органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.

«Тихвин вышел 1 сентября, 5 числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой», – рассказал он.

Название и директор предприятия не поменялись. Как отметили в профсоюзе, сделку по продаже завода планируют закрыть до конца года. Ранее в профсоюзе рассказывали, что оплата труда сотрудникам завода в Тихвине составит 90% от оклада, а за простой будут выплачивать не более 80%. 

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет после стабилизации экономической и санкционной обстановки. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.

Заводы IKEA, по данным агентства будут проданы из-за давления из Швеции, но с «с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их [ритейлера] заказы по приемлемой стоимости». До этого сообщения о возобновлении работы IKEA в будущем уже появлялись, в компании их опровергали, говоря, что пока варианты по возобновлению работы не рассматриваются.

4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети, а для клиентов она стартовала в онлайн-формате 5 июля и продолжалась до 15 августа.

Позднее IKEA запустила процесс ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которое управляет розничной сетью в России, писали «Ведомости». В 2021 г. оборот российской «дочки» составил 157,2 млрд руб., а чистая прибыль – 7,7 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Всего у IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России, все они приостановили работу 4 марта после начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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