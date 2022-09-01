Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу

Заводы IKEA, по данным агентства будут проданы из-за давления из Швеции, но с «с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их [ритейлера] заказы по приемлемой стоимости». До этого сообщения о возобновлении работы IKEA в будущем уже появлялись, в компании их опровергали, говоря, что пока варианты по возобновлению работы не рассматриваются.