ТАСС: IKEA не будет продавать бизнес в России

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заводы компании будут проданы из-за давления из Швеции, но с «с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их [ритейлера] заказы по приемлемой стоимости».