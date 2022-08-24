ТАСС: IKEA не будет продавать бизнес в России
Сеть магазинов товаров для дома IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет, сообщил источник ТАСС. Уточняется, что около 700 сотрудников ритейлера в России продолжат свою работу, склады и магазины компании останутся закрытыми до ее официального возвращения.
«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что заводы компании будут проданы из-за давления из Швеции, но с «с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить мебель и другую продукцию под их [ритейлера] заказы по приемлемой стоимости».
Это не первое сообщение о возможном возобновлении работы IKEA в России. Ранее в социальных сетях появилась информация, что шведский ритейлер планирует возобновить работу в России, однако в пресс-службе опровергли эту информацию и уточнили, что сейчас варианты по возобновлению работы не рассматриваются. Позже профсоюз завода IKEA в Тихвине в Ленинградской области сообщил о подготовке предприятия к возобновлению работы 1 сентября. По информации профсоюза, работать будут две смены неделя через неделю, оплата труда составит 90% от оклада, а за простой будут выплачивать не более 80%.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации на Украине и логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети, а для клиентов она стартовала в онлайн-формате 5 июля и продолжилась до 15 августа. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могли находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.
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