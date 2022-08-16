IKEA начала ликвидацию российской дочки «Икеа Дом»

4 марта IKEA временно приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине и из-за логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях, а также сокращает штат сотрудников и распродает остатки товаров. Производствами IKEA ранее интересовалась «АФК Система», однако о достижении каких-либо договоренностей с этим или каким-либо другим потенциальным покупателем пока не сообщалось.