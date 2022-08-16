IKEA начала ликвидацию российской дочки «Икеа Дом»Соответствующее заявление было подано в ЕГРЮЛ
IKEA запустила процесс ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которое управляет розничной сетью в России, выяснили «Ведомости». Соответствующее заявление было подано на регистрацию в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«У нас предусмотрен упорядоченный процесс остановки деятельности, и мы в данный момент рассматриваем полученные запросы. Мы не комментируем текущие переговоры», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Ingka Centres.
Требования кредиторов к компании могут быть заявлены в течение 2 месяцев, говорится в сообщении, опубликованном на Федресурсе.
Как ранее писали «Ведомости», в июне IKEA начала досрочно расторгать договоры аренды в ТЦ. Один из источников уточнил, что такие письма получили «почти все» торговые центры, где присутствует шведский бренд. Речь идет о расторжении в одностороннем порядке, что означает крупные штрафы для IKEA. Тогда же в пресс-службе Ingka Centres сообщили, что торговые центры «Мега» продолжат работу. Сейчас представитель компании комментировать их дальнейшую судьбу отказался. На данный момент юрлицо, которое отвечает за работу торговых центров «Мега», числится в ЕГРЮЛ действующим.
4 марта IKEA временно приостановила работу своих магазинов в России на фоне спецоперации на Украине и из-за логистических проблем. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях, а также сокращает штат сотрудников и распродает остатки товаров. Производствами IKEA ранее интересовалась «АФК Система», однако о достижении каких-либо договоренностей с этим или каким-либо другим потенциальным покупателем пока не сообщалось.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети, а 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникали из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь. Накануне, 15 августа, онлайн-распродажа была завершена. Ритейлер пообещал доставить все совершенные заказы до конца сентября.
В 2021 г. оборот российской «дочки» составил 157,2 млрд руб., а чистая прибыль – 7,7 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Всего у IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России, все они приостановили работу 4 марта после начала спецоперации на Украине.
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